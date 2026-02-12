Logo
Žena pala sa petog sprata zgrade UKC-a Srpske

12.02.2026

12:34

Жена пала са петог спрата зграде УКЦ-а Српске

Žena je zadobila teške povrede nakon pada sa petog sprata zgrade UKC RS-a, saznaje ATV.

U Policijskoj upravi Banjaluka potvrdili su da je policiji jutros oko 10 časova prijavljeno da je nepoznata žena pala sa zgrade UKC RS.

"Policijskoj upravi Banjaluka jutros oko 10 časova od strane radnika obezbjeđenja prijavljeno je da je nepoznata ženska osoba pala sa zgrade UKC RS. U toku je uviđaj i policijski službenici pod nadzorom dežurnog tužioca OJT Banjaluka preduzimaju neophodne mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti navedenog događaja", rečeno je iz policije.

Trenutno nema informacija o stanju žene.

UKC RS

Banjaluka

