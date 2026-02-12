Žena pala sa petog sprata zgrade UKC-a Srpske

U Policijskoj upravi Banjaluka potvrdili su da je policiji jutros oko 10 časova prijavljeno da je nepoznata žena pala sa zgrade UKC RS.

"Policijskoj upravi Banjaluka jutros oko 10 časova od strane radnika obezbjeđenja prijavljeno je da je nepoznata ženska osoba pala sa zgrade UKC RS. U toku je uviđaj i policijski službenici pod nadzorom dežurnog tužioca OJT Banjaluka preduzimaju neophodne mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti navedenog događaja", rečeno je iz policije.

Trenutno nema informacija o stanju žene.