Akcija "Blok": U Banjaluci uhapšen Davor Samardžija

Autor:

Ognjen Matavulj

12.02.2026

10:15

марихуана, блок акција
Foto: Ustupljena fotografija

Državljanin Hrvatske Davor Samardžija (51) uhapšen je u Banjaluci u okviru akcije ”Blok” u kojoj je otkriveno i zaplijenjeno oko 1,1 kilogram marihuane.

Akciju su sproveli policijski službenici PU Banjaluka, a Samardžiji se na teret stavlja da je počinio krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogom.

U PU Banjaluka navode da je po naredbi Osnovnog suda u Banjaluci izvršen pretres iznajmljenog stana koji je osumnjičeni koristio tokom privremenog boravka u Banjaluci.

Akcija "Blok"
Akcija "Blok"

”Tom prilikom je pronađeno i oduzeto oko 1,1 kilogram marihuane, digitalna vaga, mobilni telefon, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela”, saopštila je PU Banjaluka.

Dodaju da je u toku kriminalistička obrada nad osumnjičenim, koji će nakon dokumentovanja predmeta biti sproveden u Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Akcija Blok

Davor Samardžija

