Akcija "Blok": U Banjaluci uhapšen Davor Samardžija

Autor:Ognjen Matavulj
12.02.2026
10:15
Državljanin Hrvatske Davor Samardžija (51) uhapšen je u Banjaluci u okviru akcije ”Blok” u kojoj je otkriveno i zaplijenjeno oko 1,1 kilogram marihuane.
Akciju su sproveli policijski službenici PU Banjaluka, a Samardžiji se na teret stavlja da je počinio krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogom.
U PU Banjaluka navode da je po naredbi Osnovnog suda u Banjaluci izvršen pretres iznajmljenog stana koji je osumnjičeni koristio tokom privremenog boravka u Banjaluci.
”Tom prilikom je pronađeno i oduzeto oko 1,1 kilogram marihuane, digitalna vaga, mobilni telefon, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela”, saopštila je PU Banjaluka.
Dodaju da je u toku kriminalistička obrada nad osumnjičenim, koji će nakon dokumentovanja predmeta biti sproveden u Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.
