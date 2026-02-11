Akcija "Lan": Zaplijenjena veća količina duvana, više uhapšenih

Državna agencija za istrage i zaštitu u saradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje danas je u okviru akcije Lan lišila slobode 15 lica i zaplijenila veliku količinu duvana, cigareta, oružja i eksploziva, čime je sprečena ogromna šteta po državni budžet.

Operativna akcija sprovedena je na 19 lokacija širom Bosne i Hercegovine, u Šamcu, Donjem Žabaru, Gradačcu, Banjaluka, Čelincu, Laktašima i Palu. Slobode je lišeno 15 lica osumnjičenih za udruživanje radi činjenja krivičnih djela i nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Prilikom pretresa policija je privremeno oduzela oko 10 tona duvana u listu, 1.840 kilograma sitno rezanog duvana, 3.955 paklica cigareta, 90.500 ručno motanih cigareta, više mašina za rezanje, punjenje i motanje cigareta, precizne vage, kompresore i prazne filtere, automatsku pušku sa okvirom i 120 metaka, 3 bombe i praškastu materiju koja asocira na drogu spid.

Ostali sportovi Strašna scena: Kineskinja pala na glavu i nije mogla da se mrdne na ZOI

Prema prvim procjenama, ovom akcijom je po osnovu neplaćene akcize državni budžet oštećen za oko 2,7 miliona KM. Nakon kriminalističke obrade, privedeni će biti predati Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, dok istraga nastavlja da otkriva sve detalje oko mreže ilegalne trgovine.