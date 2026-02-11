Strašna scena: Kineskinja pala na glavu i nije mogla da se mrdne na ZOI

11.02.2026
16:52
Komentari:0
Kineska snouboderka Liu Điaju doživela je strašan pad na Zimskim olimpijskim igrama koje se održavaju u Milanu i Kortini. Ona je pala, a onda je nakon toga ostala da leži nepomična, što je preplašilo sve.
Điaju je krenula sa ogromnim samopouzdanjem, ali je bio dovoljan trenutak nepažnje poslije čega je pala na ruku i rame, a onda i na glavu.
Iz kineskog tima nisu stigle nikakve informacije o njenom stanju, iako je hitno prebačeno helikopterom u bolnicu, prenosi Telegraf.
Njen pad je prouzrokovao i prekid takmičenja na 10 minuta, kako bi joj se ukazala pomoć. Prva u kvalifikacijama je završila Kloi Kim.
Chinese snowboarder Liu Jiayu takes a worrisome fall on this afternoon’s Women’s Half Pipe during Milano-Cortina 2026. — @nicmartinezva.bsky.social (@nicmartinezva) February 11, 2026
Hoping for a healthy recovery! pic.twitter.com/N4ulRvjPlV
