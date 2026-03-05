Logo
Large banner

Poznato u kakvom je stanju Ivica Dačić

Autor:

ATV

05.03.2026

09:14

Komentari:

0
Ивица Дачић
Foto: FOTO TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić sada je dobro i oporavlja se, rekao je ministar bez portfelja u Vladi Srbije Đorđe Milićević.

"Daleko je bolje od one prve večeri kada smo bili u Kliničkom centru, kada je intubiran i stavljen na respirator", rekao je Milićević, koji je visoki funkcioner SPS-a, čiji je Dačić predsjednik.

On je za TV "Prva" izjavio da vjeruje u Dačićevu energiju i snagu i da je ovo samo jedna od bitaka koju će dobiti.

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić primljen u bolnicu u srijedu uveče, 25. februara, zbog teške obostrane upale pluća i odmah stavljen na respirator, sa kojeg je skinut u ponedjeljak, 2. marta, kako bi disao samostalno.

Погинуле Едиса и Лејла Каришик

Hronika

Srceparajući detalji nesreće u kojoj su poginule majka i kćerka

Nastavljaju se mjere intenzivnog liječenja i terapije na Klinici za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, gdje je Dačić smješten.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ivica Dačić na aparatima

Ivica Dačić u bolnici

Ivica Dačić upala pluća

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Бака изгубљена у шуми: Пси трагачи и дронови на терену

Srbija

Baka izgubljena u šumi: Psi tragači i dronovi na terenu

4 h

0
Бојан затекао замку за смрт на путу, ријечи власника шокантне! "Дјеца су ми била у колима, а он..."

Srbija

Bojan zatekao zamku za smrt na putu, riječi vlasnika šokantne! "Djeca su mi bila u kolima, a on..."

16 h

0
Балистичка ракета

Srbija

Može li Iran gađati Bondstil na Kosovu i Metohiji?

17 h

0
Авион, лет

Srbija

Ministarstvo spoljnih poslova objavilo "semafor": Ne idite u ove zemlje!

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

53

Poznato kada počinje isplata penzija u Srpskoj

12

50

Zaplijenjena roba za internet prodaju u vrijednosti 205.000 KM

12

42

Džastin Timberlejk podnio tužbu: Taj video će mi uništiti život

12

42

Bitno: O sanaciji loših puteva u Srpskoj

12

37

Pjevač doživio debakl: Na nastup mu niko nije došao

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner