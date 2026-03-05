Poznato u kakvom je stanju Ivica Dačić

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić sada je dobro i oporavlja se, rekao je ministar bez portfelja u Vladi Srbije Đorđe Milićević.

"Daleko je bolje od one prve večeri kada smo bili u Kliničkom centru, kada je intubiran i stavljen na respirator", rekao je Milićević, koji je visoki funkcioner SPS-a, čiji je Dačić predsjednik.

On je za TV "Prva" izjavio da vjeruje u Dačićevu energiju i snagu i da je ovo samo jedna od bitaka koju će dobiti.

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić primljen u bolnicu u srijedu uveče, 25. februara, zbog teške obostrane upale pluća i odmah stavljen na respirator, sa kojeg je skinut u ponedjeljak, 2. marta, kako bi disao samostalno.

Hronika Srceparajući detalji nesreće u kojoj su poginule majka i kćerka

Nastavljaju se mjere intenzivnog liječenja i terapije na Klinici za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, gdje je Dačić smješten.