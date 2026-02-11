Logo
Dervenćanin završio iza rešetaka zbog saobraćajnih prekršaja

Izvor:

ATV

11.02.2026

11:56

Дервенћанин завршио иза решетака због саобраћајних прекршаја
Foto: ATV

Sudska policija Republike Srpske sprovela je u KPZ Doboj D.J. (35) iz Dervente, koji je uhapšen na osnovu centralne potjernice Osnovnog suda u Derventi.

Potjernica je raspisana 31. decembra 2025. godine nakon što se D.J. nije javio na izdržavanje kazne zatvora. U međuvremenu su ga pronašli i uhapsili policijski službenici PS Derventa i predali u nadležnost policijskih službenika Okružnog centra sudske policije Doboj, koji su ga sproveli u KPZ Doboj.

”Za navedenim je Osnovni sud u Derventi izdao pet naredbi za izdržavanje kazne zatvora, a višestruko je osuđivan zbog prekršaja iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH gdje su novčane kazne zamijenjene u kaznu zatvora”, saopštila je Sudska policija RS.

