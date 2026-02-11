Logo
Nova teška saobraćajna nesreća: Prevrnuo se kamion, ima povrijeđenih

Avaz

11.02.2026

10:26

0
Нова тешка саобраћајна несрећа: Преврнуо се камион, има повријеђених
Foto: Avaz

Rano jutros došlo je do saobraćajne nesreće na području Komara u Travniku.

Kako piše Avaz, učestvovala su dva teretna vozila, a povrijeđene su dvije osobe: H.K. (1999) iz Travnika i makedonski državljanin B.O. (1979).

Oni su prevezeni na ukazivanje ljekarske pomoći nakon čega će stepen povreda biti poznat.

Zbog nesreće je potpuno obustavljen saobraćaj na ovoj dionici.

Uviđaj je u toku.

udes

Kamion

