Nesreća u Banjaluci: Golfom probio ogradu škole, uništio i semafor

Izvor:
RTRS
11.02.2026
07:56
Komentari:0
Jutros se u Banjaluci dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je automobil "golf", za sada uz nepoznatih razloga, prešao na trotoar i tom prilikom oborio stub semafora i oštetio ogradu dvorišta OŠ "Aleksa Šantić".
Nezgoda se desila na raskrsnici ulica Kralja Petra Drugog i Trive Amelice u banjalučkom naselju Rosulje.
Kako saznaje RTRS, semafori u tom dijelu naselja nisu u funkciji.
Za sada nije poznato ima li u ovoj nezgodi povrijeđenih.
Hronika
11 h0
Hronika
16 h0
Hronika
16 h0
Hronika
18 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu