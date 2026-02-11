Nesreća u Banjaluci: Golfom probio ogradu škole, uništio i semafor

Jutros se u Banjaluci dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je automobil "golf", za sada uz nepoznatih razloga, prešao na trotoar i tom prilikom oborio stub semafora i oštetio ogradu dvorišta OŠ "Aleksa Šantić".

Nezgoda se desila na raskrsnici ulica Kralja Petra Drugog i Trive Amelice u banjalučkom naselju Rosulje.

Kako saznaje RTRS, semafori u tom dijelu naselja nisu u funkciji.

Za sada nije poznato ima li u ovoj nezgodi povrijeđenih.