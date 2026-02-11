Majka jednog od 6 mrtvih kod granice sa Srbijom: "Moj Ivo nije..."

Bugarska policija istražuje dvije neriješene, ali povezane pucnjave u balkanskim planinama u kojima je šest osoba mrtvo, uključujući i 15-godišnjeg dječaka. Do zločina je došlo nedaleko od granice sa Srbijom.

Prvo su pored kolibe pronađena tijela trojice muškaraca, a onda su nedjelju dana kasnije pronađena tijela i trojice osumnjičenih. Majka jednog od njih tvrdi da je njen sin nevin i da se ne krije iza ovih zločina.

Majka tvrdi da je nevin

"Kategorički odbijam da vjerujem u verziju koju Ministarstvo unutrašnjih poslova pokušava da nametne. Moj sin nije uradio ništa od ovoga, on je ubijen! To je istina za mene. Sigurna sam da će prije ili kasnije sve izaći na vidjelo", rekla je Stela Dimitrova Majstorova.

Njen sin Ivajlo Kalušev pronađen je mrtav u kamperu sa Nikolajem Zlatkovim (23) i 15-godišnjim Alekom. Policija sumnjiči Kaluševa za trostruko ubistvo koje se dogodilo početkom februara kod kolibe u Petrohanu, kada su njegovi prijatelji Ivajlo Ivanov, Dečo Vasiljev i Plamen Statev pronađeni mrtvi, ali i za ubistvo prijatelja koji su nađeni mrtvi u kamperu. Prema pisanju bugarskih medija, nakon ubistva je počinio samoubistvo.

Međutim, njegova majka tvrdi da je njen sin takođe ubijen.

"Vi ga ne poznajete, zar ne? Pitajte sve koji ga poznaju - on nije sposoban za ovo. Ivo ne bi počinio samoubistvo, a kamoli da nekome oduzme život. Ne, ne i ne! Hiljadu puta ne! To protivreči njegovim stavovima, njegovom vaspitanju, njegovom moralu", dodala je Stela Dimitrova Majstorova, koja je među najpoznatijim bugarskim pijanistkinjama.

Žena je očajna nakon što su tijela njenog sina, Nikolaja Zlatkova i 15-godišnjeg Aleka pronađena u kamperu u nedjelju u blizini vrha Okolčica.

Kaže da je ljude ubio neko drugi

Ona odbija da vjeruje u policijsku istragu i tvrdi da je svu šestoricu ubio neko drugi.

"Moja bol je prevelika, ali moram da govorim jer sećanje na Ivajla ne treba okaljati izmišljenim verzijama", zaključila je u kratko razgovoru.

Još uvijek nije dobila tijelo svog sina, jer ga je policija zadržala radi obdukcije.

Prema pisanju bugarskih medija, koliba kod koje su pronađena tri tijela je u vlasništvu Kaluševa, a žrtve su živjele u njoj. Muškarci su upucani sa po jednim hicem u glavu.

Ivajlo Kalušev verovatno je isplanirao tragediju i kobni kraj petorice muškaraca, uključujući i petnaestogodišnjeg dječaka. Ovo je glavna verzija na kojoj istražitelji rade, javljaju mediji, pozivajući se na svoje neimenovane izvore.

U Kaluševom kamperu je pronađeno i oružje, koje je poslato na testiranje.