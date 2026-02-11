Logo
U Srpskoj rođene 22 bebe

SRNA

11.02.2026

07:51

0
У Српској рођене 22 бебе
Foto: Pixabay

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 22 bebe, 13 djevojčica i devet dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Devet beba rođeno je u Banjaluci, tri u Bijeljini, po dvije u Doboju, Trebinju, Zvorniku i Foči, a po jedna u Prijedoru i Gradišci.

U Banjaluci je rođeno pet dječaka i četiri djevojčice, u Bijeljini dvije djevojčice i dječak, u Doboju i Trebinju po dvije djevojčice, u Zvorniku i Foči po jedan dječak i po jedna djevojčica, u Prijedoru djevojčica, a u Gradišci dječak.

Poroda nije bilo u porodilištima u Istočnom Sarajevu i Nevesinju.

beba

