U Srpskoj rođene 22 bebe

Izvor:
SRNA
11.02.2026
07:51
Komentari:0
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 22 bebe, 13 djevojčica i devet dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Devet beba rođeno je u Banjaluci, tri u Bijeljini, po dvije u Doboju, Trebinju, Zvorniku i Foči, a po jedna u Prijedoru i Gradišci.
U Banjaluci je rođeno pet dječaka i četiri djevojčice, u Bijeljini dvije djevojčice i dječak, u Doboju i Trebinju po dvije djevojčice, u Zvorniku i Foči po jedan dječak i po jedna djevojčica, u Prijedoru djevojčica, a u Gradišci dječak.
Poroda nije bilo u porodilištima u Istočnom Sarajevu i Nevesinju.
