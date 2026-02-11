Logo
Nepotkupljiv, nije htio da se odrekne vjere, pa bačen lavovima: Danas slavimo Svetog Ignjatija Bogonosca

11.02.2026

Foto: Pixabay

Vjernici Srpske pravoslavne crkve danas slave prenos moštiju Svetog Ignjatija Bogonosca.

Ovoga dana se praznuje prenos njegovih moštiju iz Rima, gdje je mučenički postradao, u Antiohiju, gdje je ranije bio arhijerej. Kada je Sveti Ignjatije bio pozvan u Rim, da pred carem Trajanom odgovara za svoju vjeru, na tom dugom putu pratilo ga je nekoliko građana iz Antiohije, pobuđeni na to velikom ljubavlju prema svom arhipastiru.

Svetitelj Božji, pošto se nikako nije htio odreći Hristove vjere prezrevši sva laskanja i obećanja cara Trajana, bio je osuđen na smrt i bačen u arenu pred zveri. Zveri su ga rastrgle i on je predao svoju dušu Bogu. Njegove posljednje riječi bile su: "Ostavite me da budem hrana zvijerima, preko kojih se može dostići Bog. Pšenica sam Božija, i meljem se zubima zvijeri, da se nađem čist hleb Hristu.“

-спц-вјера-црква-фреске-

Društvo

Vjeruje se da će vam se grijesi oprostiti ako izgovorite ovu molitvu!

Njegovi pratioci prikupili su njegove kosti, preneli ih u Antiohiju i sahranili. Ali kada su Persijanci zauzeli Antiohiju u 6. vijeku mošti svetog Ignjatija ponovo su se vratile iz Antiohije u Rim, gdje se i sada nalaze u Crkvi Svetog Klimenta.

Tropar (glas 4):

Bio si nasljednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto djelo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja: Zbog toga si uzdizao riječ istine i radi vjere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Ignjatije: Moli Hrista Boga da spase duše naše.

