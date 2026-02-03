Tišina koja otima - priča o zemlji koju niko ne brani

Ne ruše krstove, nego ih precrtavaju u zemljišnim knjigama. Ne dolaze noću sa lampama i bagerima. Priču završavaju danju sa pečatom i potpisom u kancelarijama.

Narod gleda svoja dvorišta, groblja i stare puteve, a oni u tišini pomjeraju granice. Danas upisana na „državu", sutra možda, tamo nečija tuđa zemlja. Sve češći upisi srpske zemlje u Federaciji BiH na „državu" ne izgledaju kao greška u papirima, već kao obrazac. Tih i strpljiv. Proces u kojem se narod ne istjeruje nego zaboravlja. Na udaru nije samo imovina SPC. Oduzimanje prijeti i fizičkim licima. Na prostoru Federaciije još je 450 hiljada Srba koji su vlasnici imovine, kažu iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji. Pozivaju ih da se jave i ruku spasa pronađu u Kancelariji za besplatnu pravnu pomoć.

,,Da im se pomogne u dijelu, da im se pronađe parcela, pošalje zahtijev Sudu, katastru, da se traži skica. Ako ’fali zemlje, da se traži istorijat. Ja ću dati samo jedna primjer. Došlo Maksim, sin Riste u Vrapčićima. Ima oko 30 duluma zemlje, što je u katastru upisano na njega, a kad su izvršili harmonizaciju, sve su upisali na državu 1/1’’, kaže Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH.

Svojim tijelima u selu Kuti kod Mostara mještani brane privatnu imovinu od deminera koje je angažovao strani investitor. Kažu, sve s planom da se na brdu Zukulja otvori kamenolom. Put kojim bi teške mašine prošle vodi preko privatnih posjeda. Za mještane, nije ovo samo put. Posljednja je to linija odbrane.

,,Ne možeš ljudima da objasniš da ne može preko privatnog imanja put da se koristi. Oni tvrde da je to privatno imanje, put, nekada isplaćeno. To nikome nije isplaćeno. Znaju se i sada katastarske čestice i to u papirima i sad stoji da su i sada posjednici privatnici. Ljudi odavde, mještani ljudi'', rekao je Ljubiša Lozo, selo Kuti.

Na udaru nisu samo SPC i fizička lica. Zabrana raspolaganja državnom imovinom, koju je nametnuo visoki predstavnik u BiH, sporna je i za privrednike i lokalne zajednice, stav je Dragana Čovića. Šmita poziva i da povuče sporni zakon.

,,S te strane, ja bih predložio da mi napravimo pritisak na osobu koja je nametnula ova privremena rješenja da ih povuče, da osigura da naše gospodarstvo može normalno raditi i razvijati se’’, kaže Dragan Čović, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH.

Najbliži je ovo odraz BiH kao nedovršene države i podijeljenog društva. Imovina je materija entiteta i akata niže pravne snage, kaže profesor Ustavnog prava. Vjerske zajednice i pojedinci maju pravo na posjedovanje i slobodno raspolaganje svojom imovinom.

,,I nema suda koji može suditi drugačije nego o zaštiti imovine u ovom slučaju SPC. I ako bude trebalo ići u zaštitu ovih prava pred Evropski sud za ljudska prava. Pravda i pravo u ovom slučaju su na strani SPC’’, rekao je Mile Dmičić, profesor Ustavnog prava.

Sve ovo zajedno ne izgleda kao niz nepovezanih incidenata. Više liči na slagalicu u kojoj se komadi polako uklapaju; crkva, groblje, njiva, put. Nije ovo priča samo o vjerskim objektima i imovini. Priča je ovo o tome kako se ljudi polako pretvaraju u goste na sopstvenoj zemlji.