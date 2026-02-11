Čeda konačno priznao u kakvom je odnosu sa Acom Kosom: Emocija postoji

Bivši političar otkrio je kakav je zapravo njihov odnos, nakon što je nedavno objavljeno da žive zajedno.

Najteža epizoda

Čeda Jovanović prvo je istakao koliko mu znači Acina podrška:

"Sve u životu mogu da izdržim, najteža epizoda bila je kada sam ostao nepokretan. Prije deset godina su mi napukli pršljenovi, a sve je eskaliralo u jednom trenutku kada sam najmanje izazivao. Ima teret koji je teško nositi, a to je kada unesem ljude u svoj život i uvučem ih u svoje ludilo. To važi i za moju porodicu i za Acu. Aca je zaista cijeli svoj život žrtvovao za mene. Nekad prezirem samog sebe zbog toga, ali on je došao, stavio me u kolica i izvukao među svijet", rekao je Jovanović, a na pitanje u kakvom su odnosu dodao je:

"Prijatelj, cimer, više od prijatelja... Šta znači emotivni partneri? Emocija postoji", rekao je Čeda Jovanović, a Aca Kos je dodao: "Najveća ikada!"

Čeda je dalje objasnio:

- Kako misliš partnerskom? Sve p*****ine koje sam upoznao u životu sam upoznao jer su bili kukavice. Preduslov da se nas dvoje t****mo je na primjer da me ostavi nepokretnog, mazne mi novčanik i ostanem gladan. Kada neko žrtvuje svoj život onda je to vrhunac humanosti, ljubavi, emocije... Ja sam najviše plakao za poginulim drugovima, ne za Jelenom i ocem i majkom, ali ne zato što smo se tu**li ili što su se ložili na moje pločice - rekao je Čeda i dodao: "Nemam ništa protiv ljudi koji se vole."

Kako je sve počelo?

Voditelja Ognjena Amidžića zanimalo je kada je sve počelo:

- Koliko to traje? Priča o vama dvojici," upitao je Amidžić, a Čeda Jovanović je priznao: "Dvadeset godina."

Na pitanje da li se sjeća kada je upoznao Kosa, kojeg opisuje kao najveću životnu podršku, rekao je:

"Na to pitanje mogu odgovoriti samo ako me pitaš kada sam upoznao Jelenu, to pamtim. Bilo je 1998. godine na splavu na Savi, bila je neka žurka. Vratili smo se sa svjetskog prvenstva u basketu, tada sam je sreo. To pamtim, a Aca mi je cijeli život tu", rekao je Čeda.

Na pitanje da li on i Aca vuku korijene iz istog mjesta, političar je objasnio:

"Moja majka je iz tog mjesta, tu je rođena. Takav je bio život. Tu je odrasla, a poslije rata se razbacala po zemlji. Proveo sam najljepše godine d‌jetinjstva među tim ljudima, a onda me život odveo na drugu stranu. Prošlo je vrijeme, sada tamo stoje prazne kuće prepune mojih fotografija i stvari koje sam tamo skupljao. Kroz sve što mi Aca znači u životu, nekako sam se i tamo vratio", rekao je Čeda Jovanović u emisiji "Amidži šou".