Logo
Large banner

Čeda konačno priznao u kakvom je odnosu sa Acom Kosom: Emocija postoji

Izvor:

Avaz

11.02.2026

07:54

Komentari:

0
Чеда коначно признао у каквом је односу са Ацом Косом: Емоција постоји
Foto: Printscreen/Youtube

Čeda Jovanović sinoć je gostovao u emisiji "Amidži šou" zajedno sa svojim najbližim prijateljem Aleksandrom Kosom.

Bivši političar otkrio je kakav je zapravo njihov odnos, nakon što je nedavno objavljeno da žive zajedno.

Najteža epizoda

Čeda Jovanović prvo je istakao koliko mu znači Acina podrška:

"Sve u životu mogu da izdržim, najteža epizoda bila je kada sam ostao nepokretan. Prije deset godina su mi napukli pršljenovi, a sve je eskaliralo u jednom trenutku kada sam najmanje izazivao. Ima teret koji je teško nositi, a to je kada unesem ljude u svoj život i uvučem ih u svoje ludilo. To važi i za moju porodicu i za Acu. Aca je zaista cijeli svoj život žrtvovao za mene. Nekad prezirem samog sebe zbog toga, ali on je došao, stavio me u kolica i izvukao među svijet", rekao je Jovanović, a na pitanje u kakvom su odnosu dodao je:

Аца Кос родитељи

Scena

Aca Kos prvi put objavio sliku roditelja!

"Prijatelj, cimer, više od prijatelja... Šta znači emotivni partneri? Emocija postoji", rekao je Čeda Jovanović, a Aca Kos je dodao: "Najveća ikada!"

Čeda je dalje objasnio:

- Kako misliš partnerskom? Sve p*****ine koje sam upoznao u životu sam upoznao jer su bili kukavice. Preduslov da se nas dvoje t****mo je na primjer da me ostavi nepokretnog, mazne mi novčanik i ostanem gladan. Kada neko žrtvuje svoj život onda je to vrhunac humanosti, ljubavi, emocije... Ja sam najviše plakao za poginulim drugovima, ne za Jelenom i ocem i majkom, ali ne zato što smo se tu**li ili što su se ložili na moje pločice - rekao je Čeda i dodao: "Nemam ništa protiv ljudi koji se vole."

Kako je sve počelo?

Voditelja Ognjena Amidžića zanimalo je kada je sve počelo:

cedomir jovanovic

Scena

Čeda Jovanović se oglasio nakon priče da ga izbacuju iz stana, tvrdi da je pokraden

- Koliko to traje? Priča o vama dvojici," upitao je Amidžić, a Čeda Jovanović je priznao: "Dvadeset godina."

Na pitanje da li se sjeća kada je upoznao Kosa, kojeg opisuje kao najveću životnu podršku, rekao je:

"Na to pitanje mogu odgovoriti samo ako me pitaš kada sam upoznao Jelenu, to pamtim. Bilo je 1998. godine na splavu na Savi, bila je neka žurka. Vratili smo se sa svjetskog prvenstva u basketu, tada sam je sreo. To pamtim, a Aca mi je cijeli život tu", rekao je Čeda.

Na pitanje da li on i Aca vuku korijene iz istog mjesta, političar je objasnio:

Аца Кос

Srbija

Oglasio se Čeda Jovanović nakon što je uhapšen Aca Kos koji živi sa njim

"Moja majka je iz tog mjesta, tu je rođena. Takav je bio život. Tu je odrasla, a poslije rata se razbacala po zemlji. Proveo sam najljepše godine d‌jetinjstva među tim ljudima, a onda me život odveo na drugu stranu. Prošlo je vrijeme, sada tamo stoje prazne kuće prepune mojih fotografija i stvari koje sam tamo skupljao. Kroz sve što mi Aca znači u životu, nekako sam se i tamo vratio", rekao je Čeda Jovanović u emisiji "Amidži šou".

Podijeli:

Tagovi :

Čedomir Jovanović

Aca Kos roditelji

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Чеда Јовановић открио шта му је Милошевић посљедње рекао

Srbija

Čeda Jovanović otkrio šta mu je Milošević posljednje rekao

1 mj

2
Чеда Јовановић признао да живи са Ацом, показао шта раде заједно

Scena

Čeda Jovanović priznao da živi sa Acom, pokazao šta rade zajedno

1 mj

0
Чеда Јовановић након развода живи са Ацом Косом

Scena

Čeda Jovanović nakon razvoda živi sa Acom Kosom

1 mj

0
Цеца проговорила о Чеди Јовановићу: Чекала сам 17 година

Scena

Ceca progovorila o Čedi Jovanoviću: Čekala sam 17 godina

4 mj

1

Više iz rubrike

Милица објавила прву фотографију са сином: Један детаљ многи су одмах примјетили

Scena

Milica objavila prvu fotografiju sa sinom: Jedan detalj mnogi su odmah primjetili

10 h

1
Елма Синановић

Scena

Muzičar otkrio da je izbacio Elmu Sinanović iz studija: "Pila mi je krv"

11 h

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Scena

Milica Todorović viđena u javnosti prvi put nakon porođaja

12 h

0
Џефри Епстајн

Scena

Pjevačica se razvodi nakon što joj je muž povezan s Epstinom

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

38

Prva svjedočenja nakon masakra u školi: Učenici klupama zabarikadirali vrata

09

32

Opet nezdrav vazduh u Banjaluci

09

16

Klizišta u Brazilu odnijela najmanje šest života

09

15

Kupujete auto u inostranstvu? Trebaju vam potvrde da novac iznesete iz BiH

09

05

Župljanin: Samo ujedinjeni Srbi mogu biti proaktivan subjekat nove stvarnosti

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner