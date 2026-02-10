Muzičar otkrio da je izbacio Elmu Sinanović iz studija: "Pila mi je krv"

Harmonikaš i producent Endži Mavrić kaže da nikako nije mogao da podnese saradnju sa pjevačicom Elmom Sinanović i da je često znao i da je izbaci iz studija. On je sada pričao o toj situaciji.

Endži Mavrić je sarađivao sa mnogim poznatim ličnostima tokom svoje tri decenije duge karijere, a iako rad sa slavnima nije uvijek lak, kaže da mu je najviše muka zadala Elma Sinanović.

– Što je ta žena znala da mi krv popije i da me iznervira, to u životu niko drugi nije znao. Ona ozbiljno dobro pjeva, ali vječito neka nesigurnost, neko nesamopouzdanje kod nje. Da li će ovako ili onako, pa da li je dobro… Dešavalo se da se toliko posvađamo da ne razgovaramo, znao sam da joj kažem: "Ne radimo više, izađi napolje". Onda prođe neko vrijeme, ona se javi pa kaže kako je slušala ponovo i kako je shvatila da je dobro – ispričao je Mavrić u podkastu Zmajkast.

Harmonikaš je sa Sinanovićevom sarađivao na pet albuma, a kako kaže, ona nije jedina sa kojom saradnja nije išla kao po loju.

– Ilda Šaulić je imala sličnu crtu, dok radimo počne sa nekom filozofijom: “Jao znaš, pa da li je ovo dobro”, a i ona je super ovako i dobri smo, da nismo nikad ovo ne bih ispričao – ispričao je Mavrić, prenosi Blic.