Logo
Large banner

Muzičar otkrio da je izbacio Elmu Sinanović iz studija: "Pila mi je krv"

Izvor:

Blic

10.02.2026

22:27

Komentari:

0
Елма Синановић
Foto: Instagram

Harmonikaš i producent Endži Mavrić kaže da nikako nije mogao da podnese saradnju sa pjevačicom Elmom Sinanović i da je često znao i da je izbaci iz studija. On je sada pričao o toj situaciji.

Endži Mavrić je sarađivao sa mnogim poznatim ličnostima tokom svoje tri decenije duge karijere, a iako rad sa slavnima nije uvijek lak, kaže da mu je najviše muka zadala Elma Sinanović.

– Što je ta žena znala da mi krv popije i da me iznervira, to u životu niko drugi nije znao. Ona ozbiljno dobro pjeva, ali vječito neka nesigurnost, neko nesamopouzdanje kod nje. Da li će ovako ili onako, pa da li je dobro… Dešavalo se da se toliko posvađamo da ne razgovaramo, znao sam da joj kažem: "Ne radimo više, izađi napolje". Onda prođe neko vrijeme, ona se javi pa kaže kako je slušala ponovo i kako je shvatila da je dobro – ispričao je Mavrić u podkastu Zmajkast.

Harmonikaš je sa Sinanovićevom sarađivao na pet albuma, a kako kaže, ona nije jedina sa kojom saradnja nije išla kao po loju.

– Ilda Šaulić je imala sličnu crtu, dok radimo počne sa nekom filozofijom: “Jao znaš, pa da li je ovo dobro”, a i ona je super ovako i dobri smo, da nismo nikad ovo ne bih ispričao – ispričao je Mavrić, prenosi Blic.

Podijeli:

Tag :

Pjevačica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

ko je otac djeteta milice todorovic

Scena

Milica Todorović viđena u javnosti prvi put nakon porođaja

2 h

0
Џефри Епстајн

Scena

Pjevačica se razvodi nakon što joj je muž povezan s Epstinom

3 h

0
Сви су били у заблуди: Ево колико је заправо висока Драгана Мирковић

Scena

Svi su bili u zabludi: Evo koliko je zapravo visoka Dragana Mirković

3 h

0
Александра Пријовић се у јеку драме јавно обратила Милици Тодоровић

Scena

Aleksandra Prijović se u jeku drame javno obratila Milici Todorović

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Trag vodi na Balkan: Razbijena mreža povezana sa drogom vrijednom šest miliona evra

22

55

U Danskoj otvorena agencija koja organizuje putovanja u BiH

22

54

Koje doba dana je najbolje za seks?

22

48

Eksplozija cjevovoda: Najmanje troje mrtvih

22

46

Milica objavila prvu fotografiju sa sinom: Jedan detalj mnogi su odmah primjetili

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner