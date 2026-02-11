Dva pripadnika formacije "Azov" izvršila su samoubistvo na konstantinovskom pravcu nakon što su se njihove pozicije našle pod vatrom sa obje strane, izjavio je za RIA Novosti komandir bataljona 103. motorizovanog streljačkog puka jedinice grupe trupa "Jug", sa pozivnim imenom "Mozdok".

"Mi smo nanosili vatrene udare, a i protivnik je otvorio vatru po 'azovcima'. Situacija za njih je bila bezizlazna. Po radio-presretanju (čuli smo): najprije je prvi izvršio samoubistvo, zatim drugi", naveo je sagovornik agencije.

Prema njegovim riječima, drugi pripadnici "Azova" držali su položaje u rejonu Kleban-Bikskog akumulacionog jezera, ali su pod pritiskom ruskih snaga pobjegli, ostavivši na svojim pozicijama manje motivisane jedinice.

"Kada smo počeli da napredujemo, oni su počeli da se povlače ka Konstantinovki, a umjesto sebe su doveli jedinice teritorijalne odbrane. A oni već nemaju posebnu volju za borbu... Tokom našeg napredovanja u rejonu akumulacionog jezera uništeno je 38 neprijateljskih vojnika. Među njima su bili i 'azovci', i mobilisani, i pripadnici teritorijalne odbrane", precizirao je "Mozdok".

U rejonu Konstantinovke deluju jedinice grupe trupa "Jug".

Tokom protekla 24 časa, u njihovoj zoni odgovornosti, ukrajinska strana je izgubila do 125 vojnika, tenk "leopard", oklopni transporter M113, četiri borbena oklopna vozila, deset automobila, jedno oruđe poljske artiljerije i skladište materijalnih sredstava.