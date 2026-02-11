Logo
Large banner

"Bezizlazna situacija": Svedočenje komandira o povlačenju "Azova"

Izvor:

RT Balkan

11.02.2026

07:50

Komentari:

0
"Безизлазна ситуација": Сведочење командира о повлачењу "Азова"
Foto: Tanjug/AP

Dva pripadnika formacije "Azov" izvršila su samoubistvo na konstantinovskom pravcu nakon što su se njihove pozicije našle pod vatrom sa obje strane, izjavio je za RIA Novosti komandir bataljona 103. motorizovanog streljačkog puka jedinice grupe trupa "Jug", sa pozivnim imenom "Mozdok".

"Mi smo nanosili vatrene udare, a i protivnik je otvorio vatru po 'azovcima'. Situacija za njih je bila bezizlazna. Po radio-presretanju (čuli smo): najprije je prvi izvršio samoubistvo, zatim drugi", naveo je sagovornik agencije.

Prema njegovim riječima, drugi pripadnici "Azova" držali su položaje u rejonu Kleban-Bikskog akumulacionog jezera, ali su pod pritiskom ruskih snaga pobjegli, ostavivši na svojim pozicijama manje motivisane jedinice.

"Kada smo počeli da napredujemo, oni su počeli da se povlače ka Konstantinovki, a umjesto sebe su doveli jedinice teritorijalne odbrane. A oni već nemaju posebnu volju za borbu... Tokom našeg napredovanja u rejonu akumulacionog jezera uništeno je 38 neprijateljskih vojnika. Među njima su bili i 'azovci', i mobilisani, i pripadnici teritorijalne odbrane", precizirao je "Mozdok".

U rejonu Konstantinovke deluju jedinice grupe trupa "Jug".

Tokom protekla 24 časa, u njihovoj zoni odgovornosti, ukrajinska strana je izgubila do 125 vojnika, tenk "leopard", oklopni transporter M113, četiri borbena oklopna vozila, deset automobila, jedno oruđe poljske artiljerije i skladište materijalnih sredstava.

Podijeli:

Tagovi :

Azov

Ukrajina

Ruska vojna operacija 2026

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Лавров: Безбједносне гаранције за Украјину само продужавају сукоб са Русијом

Svijet

Lavrov: Bezbjednosne garancije za Ukrajinu samo produžavaju sukob sa Rusijom

15 h

0
Сијарто: ЕУ није заинтересована за успјех преговора о Украјини

Svijet

Sijarto: EU nije zainteresovana za uspjeh pregovora o Ukrajini

22 h

0
Преговори о украјинском сукобу се настављају, предстоји дуг пут

Svijet

Pregovori o ukrajinskom sukobu se nastavljaju, predstoji dug put

1 d

0
Сијарто: Критике ЕУ због настојања да Украјину прими прије Грузије

Svijet

Sijarto: Kritike EU zbog nastojanja da Ukrajinu primi prije Gruzije

1 d

0

Više iz rubrike

Мајка једног од 6 мртвих код границе са Србијом: "Мој Иво није..."

Svijet

Majka jednog od 6 mrtvih kod granice sa Srbijom: "Moj Ivo nije..."

2 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Epstajn je živ? Saopštenje o smrti napisano dan ranije

2 h

0
Кључа у Тирани: Повријеђено 16 полицајаца, ухапшено 13 особа

Svijet

Ključa u Tirani: Povrijeđeno 16 policajaca, uhapšeno 13 osoba

2 h

0
Пуцњава у школи у Канади, 10 мртвих и 25 повријеђених

Svijet

Pucnjava u školi u Kanadi, 10 mrtvih i 25 povrijeđenih

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

44

Šestoro mrtvih, sumnja se na djelovanje kulta: Ima i djece

09

39

Uhapšen Mirza Hatić

09

38

Prva svjedočenja nakon masakra u školi: Učenici klupama zabarikadirali vrata

09

32

Opet nezdrav vazduh u Banjaluci

09

16

Klizišta u Brazilu odnijela najmanje šest života

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner