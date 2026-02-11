Kupujete auto u inostranstvu? Trebaju vam potvrde da novac iznesete iz BiH

Izvor:
Carinski organi imaju ovlaštenje da privremeno oduzmu gotovinu ukoliko postoji sumnja u neprijavljivanje ili nezakonito porijeklo novca.
Nova odluka o fizičkom prenosu gotovine preko granice Bosne i Hercegovine donosi strožija pravila i dodatne obaveze za građane Federacije BiH koji putuju s većim novčanim iznosima.
Propis, objavljen u "Službenim novinama FBiH" broj 100/2025, ima za cilj jaču kontrolu kretanja novca, sprečavanje pranja novca i finansiranja nezakonitih aktivnosti, te usklađivanje s međunarodnim standardima.
Prema novim pravilima, pojam gotovine više ne podrazumijeva samo novčanice i kovanice. Gotovinom se sada smatraju i domaće i strane valute u opticaju, putnički čekovi, mjenice i drugi prenosivi instrumenti na donosioca, kao i pripejd kartice i kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima koje nisu povezane s bankovnim računom. To znači da i određene kartice koje se često koriste kao zamjena za keš podliježu obavezi prijave, piše Vijesti.
Ključni prag ostaje 10.000 evra. Svaka osoba koja unosi ili iznosi taj iznos ili više, odnosno protivvrijednosti u drugoj valuti, dužna je gotovinu prijaviti carinskim organima na propisanom obrascu i dati je na uvid radi kontrole. Netačna ili nepotpuna prijava, kao i neprijavljivanje gotovine, mogu dovesti do privremenog zadržavanja novca i pokretanja dodatnih postupaka.
Rezidenti Federacije BiH koji namjeravaju iznijeti više od 10.000 evra moraju unaprijed pribaviti odobrenje Federalnog ministarstva finansija. Odobrenje se izdaje isključivo uz opravdane razloge, poput trajnog odlaska u inostranstvo, liječenja ili školovanja, pomoći članovima uže porodice, nasljedstva, izdržavanja porodice ili zamjene nevažećih novčanica. Uz zahtjev je potrebno dostaviti dokumente o porijeklu novca, identitetu podnosioca i potvrdu da nema poreznih dugovanja.
Za nerezidente važi pravilo da mogu iznijeti do 10.000 evra, kao i iznos koji su prethodno prijavili pri ulasku u BiH ili podigli s deviznog računa u zemlji. Poslovni subjekti i preduzetnici mogu iznijeti do 3.000 evra u gotovini radi plaćanja robe i usluga u inostranstvu, dok su veći iznosi dozvoljeni samo uz posebno odobrenje, kada bezgotovinsko plaćanje nije moguće ili je znatno otežano.
Kontrola se odnosi i na prenos gotovine bez pratnje, uključujući slanje novca putem poštanskih i kurirskih pošiljki. Ako iznos dostiže ili prelazi 10.000 evra, pošiljalac ili primalac dužan je, na zahtjev carine, podnijeti prijavu u roku od 30 dana.
Carinski organi imaju ovlaštenje da privremeno oduzmu gotovinu ukoliko postoji sumnja u neprijavljivanje ili nezakonito porijeklo novca. Nova pravila stupila su na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama FBiH“, čime su prestali važiti raniji propisi. Građanima se savjetuje da se prije putovanja detaljno informišu, jer nepoznavanje propisa ne oslobađa odgovornosti
