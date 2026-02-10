Dobre vijesti za radnike u inostranstvu, mogućnost uvezivanja staža

Lica koja su dio radnog vijeka provela u BiH, a dio u Australiji moći će objediniti staž da bi stekla uslove za penzionisanje, a svaka zemlja isplaćivaće svoj dio penzije koji odgovara periodu osiguranja.

Završeni su pregovori o ugovoru o socijalnom osiguranju između BiH i Australije, kao i administrativni sporazum za njegovo sprovođenje, čime je riješeno ključno egzistencijalno pitanje za veliki broj lica koja su dio radnog vijeka provela u BiH i Australiji, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova u Savjetu ministara.

Resorni ministar Dubravka Bošnjak rekla je da je ovo prvi ugovor o socijalnom osiguranju koji BiH zaključuje s nekom prekookeanskom zemljom.

"Njegovim potpisivanjem stvara se pravedniji sistem za sve koji su radili i doprinosili u različitim državama. Ovim ugovorom se priznaje cjelokupan radni i životni put ljudi, bez obzira na to da li su godine provodili u Sarajevu, Banjaluci, Sidneju ili Melburnu", rekla je Bošnjakova.

Ona je pojasnila da će svaka zemlja, u skladu sa svojim propisima, isplaćivati dio penzije koji odgovara periodima osiguranja ili prebivanja ostvarenim u tom sistemu socijalnog osiguranja.

Ugovorom će biti omogućeno da se penzije ostvarene u jednoj zemlji nesmetano isplaćuju korisnicima koji imaju prebivalište u drugoj.

Ugovor se primjenjuje na sva lica koja su bila ili su obuhvaćena penzijskim osiguranjima u BiH i australijskim sistemom socijalne sigurnosti, bez obzira na državljanstvo.