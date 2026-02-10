Logo
Large banner

Dobre vijesti za radnike u inostranstvu, mogućnost uvezivanja staža

Izvor:

SRNA

10.02.2026

09:52

Komentari:

0
Добре вијести за раднике у иностранству, могућност увезивања стажа
Foto: ATV

Lica koja su dio radnog vijeka provela u BiH, a dio u Australiji moći će objediniti staž da bi stekla uslove za penzionisanje, a svaka zemlja isplaćivaće svoj dio penzije koji odgovara periodu osiguranja.

Završeni su pregovori o ugovoru o socijalnom osiguranju između BiH i Australije, kao i administrativni sporazum za njegovo sprovođenje, čime je riješeno ključno egzistencijalno pitanje za veliki broj lica koja su dio radnog vijeka provela u BiH i Australiji, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova u Savjetu ministara.

Resorni ministar Dubravka Bošnjak rekla je da je ovo prvi ugovor o socijalnom osiguranju koji BiH zaključuje s nekom prekookeanskom zemljom.

"Njegovim potpisivanjem stvara se pravedniji sistem za sve koji su radili i doprinosili u različitim državama. Ovim ugovorom se priznaje cjelokupan radni i životni put ljudi, bez obzira na to da li su godine provodili u Sarajevu, Banjaluci, Sidneju ili Melburnu", rekla je Bošnjakova.

Ona je pojasnila da će svaka zemlja, u skladu sa svojim propisima, isplaćivati dio penzije koji odgovara periodima osiguranja ili prebivanja ostvarenim u tom sistemu socijalnog osiguranja.

Ugovorom će biti omogućeno da se penzije ostvarene u jednoj zemlji nesmetano isplaćuju korisnicima koji imaju prebivalište u drugoj.

Ugovor se primjenjuje na sva lica koja su bila ili su obuhvaćena penzijskim osiguranjima u BiH i australijskim sistemom socijalne sigurnosti, bez obzira na državljanstvo.

Podijeli:

Tagovi :

Penzija

BiH

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Како до пензије без радне књижице?

Društvo

Kako do penzije bez radne knjižice?

4 d

0
Почиње исплата увећаних јануарских пензија

Društvo

Počinje isplata uvećanih januarskih penzija

4 d

0
Fond PIO Republike Srpske

Društvo

Od 1. maja ukidanje isplate penzija putem punomoći date Fondu PIO

4 d

0
Познато када почиње исплата пензија у Српској

Ekonomija

Poznato kada počinje isplata penzija u Srpskoj

5 d

0

Više iz rubrike

Калабухов: Русија пружа руку пријатељства свима у БиХ

BiH

Kalabuhov: Rusija pruža ruku prijateljstva svima u BiH

2 h

0
Elmedin Konakovic

BiH

Sporan i u FBiH, dobar u Srpskoj: Konaković zavija, opozicija odvija

3 h

0
Рамо Исак доминира: За лош резултат специјалаца ФУП-а на такмичењу оптужио Додика

BiH

Ramo Isak dominira: Za loš rezultat specijalaca FUP-a na takmičenju optužio Dodika

4 h

3
Пелег: Ћудићева шири мржњу према Јеврејима

BiH

Peleg: Ćudićeva širi mržnju prema Jevrejima

13 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

47

Sijarto: EU nije zainteresovana za uspjeh pregovora o Ukrajini

11

45

Kuva u PSS: Radojičić nezadovoljan, prijeti napuštanjem Stanivukovića

11

31

Ratnom vojnom invalidu Gojku Mariću uručen građevinski materijal

11

19

Hibridi vukova sve popularniji za kupovinu, stručnjaci upozoravaju: Ne znate s čim imate posla

11

08

Peskov: Moskva uvijek bila zagovornik dijaloga

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner