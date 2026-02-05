Od 1. maja ukidanje isplate penzija putem punomoći date Fondu PIO

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava da se, počev od 01. maja 2026. godine, ukida isplata penzije putem punomoći date Fondu.

Od navedenog datuma, penzija će se isplaćivati isključivo na ime i lični račun korisnika prava, a isplata trećim licima, po bilo kom osnovu punomoći, više neće biti moguća.

Korisnici prava koji su do sada penziju primali putem punomoći, potrebno je da blagovremeno preduzmu neophodne radnje kako bi se obezbijedila nesmetana isplata penzije na njihovo ime, odnosno da dostave podatke o ličnom računu otvorenom na ime korisnika prava.

Ova mjera donosi se s ciljem unapređenja pravne sigurnosti korisnika, sprečavanja mogućih zloupotreba i dodatne zaštite prava korisnika i sprečavanja nepripadajuće isplate sredstava, kao i usklađivanjem sa važećim propisima i praksom u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.

Fond upozorava da su u praksi nažalost zabilježeni mnogi slučajevi zloupotrebe punomoći, koji najčešće podrazumijevaju korištenje punomoći bez znanja ili saglasnosti korisnika, zatim korištenje zastarjele punomoći, dostavljanje falsifikovane dokumentacije, kao i situacije u kojima punomoćnici ne obavještavaju Fond o promjenama prebivališta korisnika, promjeni banke ili prelaska na drugi način isplate penzije, neblagovremeno obavještavanje o smrti korisnika prava, kao i nastavak podizanja penzije iako su prestali zakonski uslovi za isplatu.

Zanimljivosti Goran rekao da ima 65 godina i napravio pometnju na mrežama

"Ovom prilikom navešćemo samo par slučajeva, a jedan od najizraženijih primjera zloupotrebe zabilježen je u slučaju Š.B. sa prijavljenim prebivalištem u Banja Luci, dok je imenovani sve vrijeme boravio u SAD, a da to nije prijavljeno što se saznalo tek nekoliko godina nakon prijave smrti pri čemu je pričinjena šteta oko 100.000 KM. Pravo na starosnu penziju korisniku je priznato od 1990. godine i penziju je zakonito primao do svoje smrti 2008. godine. Međutim, isplata penzije je nastavljena i nakon smrti korisnika, a kao punomoćnik u dokumentaciji bila je navedena osoba koja je preminula 2011. godine, nakon čega punomoć više nije mogla imati pravno dejstvo. Uprkos tome, isplata penzije je i dalje vršena putem pošte, a sredstava su preuzimana od strane trećih lica", saopšteno je iz fonda.

Ističu da su naknadnim provjerama utvrđene nepravilnosti u dokumentaciji i činjenica da je penzija isplaćivana bez zakonitog osnova, zbog čega je obustavljena dalja isplata i pokrenut postupak povrata neosnovano isplaćenih sredstava.

Fond se u proteklom periodu suočio i sa zloupotrebom punomoći u slučaju M. G. iz Gradiške. Penzija za april i maj 2025. godine isplaćena je na račun punomoćnika, prije nego što je u Fondu evidentirana smrt korisnika prava. Smrt korisnika je utvrđena u junu 2025. godine, na osnovu izvoda iz matične knjige umrlih dostavljenog prilikom podnošenja zahtjeva za naknadu pogrebnih troškova, nakon čega je isplata penzije obustavljena.

Punomoćnik, kojem su prethodno isplaćene penzije za navedeni period, istovremeno je bio i podnosilac zahtjeva za naknadu pogrebnih troškova, te su mu i ta sredstva isplaćena. Pri tome nije izvršen povrat neosnovano isplaćenih penzija, niti je ta činjenica uzeta u obzir prilikom odlučivanja o isplati pogrebnih troškova, što ukazuje na rizike i mogućnost zloupotrebe kod isplate penzije putem punomoći. Fond je nakon evidentiranja smrti korisnika obustavio dalju isplatu, a postupak povrata neosnovano isplaćenih sredstava prema punomoćniku je u nadležnosti daljeg postupanja.

Republika Srpska MUP Srpske poslao važno obavještenje

Takođe, sličan rizik uočen je i u slučaju S. Dž. kada je penzija za februar 2025. godine isplaćena punomoćniku, dok je ček za mart 2025. godine vraćen Fondu od strane pošte sa naznakom smrti korisnika, prije unosa podataka u elektronsku matičnu knjigu umrlih. Nakon toga je isplata penzije obustavljena, a nadležna služba je punomoćniku uputila pismenu opomenu pred tužbu radi povrata neosnovano isplaćenih sredstava.

U ovom slučaju je, zahvaljujući blagovremenom postupanju i naknadnim aktivnostima nadležnih službi Fonda, spriječena veća finansijska šteta, ali je istovremeno potvrđeno da isplata penzije putem punomoći predstavlja povećan rizik, koji u značajnoj mjeri zavisi od blagovremenih prijava trećih lica i spoljnih kontrolnih mehanizama.

Punomoćnicima korisnika prava koji penziju primaju putem pošte na prednjoj strani čeka za januarsku penziju štampano je obavještenje, a isto će biti i na čeku za februarsku i martovsku penziju.

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske poziva sve korisnike prava koji penziju primaju putem punomoćnika preko pošte ili banke da se, radi dodatnih informacija i pojašnjenja, obrate najbližoj poslovnici Fonda.

Iz Fonda ističu da je cilj ove mjere je da se obezbedi redovna, sigurna i transparentna isplata penzija, uz punu zaštitu interesa korisnika prava i sprečavanja isplate nepripadajućih sredstava.