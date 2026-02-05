Logo
Oglasio se Institut: Poznato da li u Srpskoj ima zaraženih opasnim virusom

SRNA

05.02.2026

10:12

Огласио се Институт: Познато да ли у Српској има заражених опасним вирусом
Foto: Pixabay

U Republici Srpskoj i regionu trenutno nema registrovanih slučajeva virusa Nipah niti specifične vrste slijepih miševa koji ga prenose, rečeno je Srni u Institutu za javno zdravstvo.

Načelnik Službe za epidemiologiju u Institutu Nina Rodić Vukmir izjavila je da je rizik za opštu populaciju trenutno veoma nizak, ali i apelovala na građane koji putuju u područja u kojima je potvrđen ovaj virus da se pridržavaju mjera predostrožnosti.

Ona je precizirala da je riječ o dijelovima jugoistočne Azije, prvenstveno Indije, koja je trenutno glavno žarište, te Bangladeša, koji je endemsko područje za bolest koju izaziva virus Nipah.

Vukmirova savjetuje građanima da nakon povratka sa puta prate zdravstveno stanje, te da se odmah jave nadležnoj zdravstvenoj ustanovi ukoliko u roku od 21 dan osjete simptome poput visoke temperature, jake glavobolje, kašlja ili otežanog disanja.

VIRUS NIPAH SE PRENOSI SA ŽIVOTINjA NA LjUDE

Vukmirova je rekla da je virus Nipah virus prenosi sa životinja na ljude, ali se može prenositi i direktnim kontaktom sa zaraženom osobom.

"Prirodni domaćini virusa su voćni šišmiši. Klasifikovan je kao nivo biosigurnosti četiri /BSL-4/, što je najviši nivo biološke sigurnosti i u istoj kategoriji sa patogenima kao što je ebola. Zbog karakteristika, ponekad se pominje i u kontekstu potencijalne zloupotrebe /bioterorizam/", pojasnila je Vukmirova.

Prema njenim riječima, virus se prenosi direktnim kontaktom sa zaraženim životinjama, najčešće slijepim miševima ili svinjama, kao i konzumiranjem kontaminirane hrane, na primjer, voća ili soka od urmi /datula/ koje su zaražene pljuvačkom ili urinom zaraženih šišmiša.

"Takođe, moguće je i prenošenje sa čovjeka na čovjeka putem bliskog kontakta sa sekretima zaražene osobe, često u kućnim uslovima ili zdravstvenim ustanovama", navela je Vukmirova.

PERIOD INKUBACIJE TRAJE OD ČETIRI DO 14 DANA

Vukmirova kaže da inkubacija obično traje od četiri do 14 dana.

Klinička slika, napominje Vukmirova, varira od asimptomatske /supkliničke/ infekcije do akutne respiratorne bolesti /blage ili teške/ i fatalnog encefalitisa.

"Blagi simptomi uključuju groznicu, glavobolju, kašalj, bol u grlu i otežano disanje. Teže forme bolesti se karakterišu kao akutni respiratorni distres, encefalitis, dezorijentacija, a u najtežim slučajevima koma", pojasnila je Vukmirova.

RIZIK OD INFEKCIJE SPRIJEČITI HIGIJENOM, NAROČITO NAKON KONTAKTA SA ŽIVOTINjAMA

Vukmirova je rekla da trenutno ne postoji specifična vakcina ili lijek za virus Nipah, ali da se rizik od infekcije u zahvaćenom području može znatno smanjiti redovnim pranjem ruku, naročito nakon kontakta sa životinjama ili boravka na potencijalno rizičnim područjima.

Potrebno je prati voće, svježi sok od ubrane urme prokuvati, dok treba izbjegavati konzumiranje sirovih sokova od palme/urme koji su stajali na otvorenom.

Ona je rekla da, ukoliko neko njeguje osobu sa simptomima respiratorne infekcije, treba da koristi zaštitne maske i rukavice.

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske

virus

