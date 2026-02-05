Ovim danima se najčešće dešavaju saobraćajne nezgode u Srpskoj

05.02.2026
09:40
Komentari:0
Republički zavod za statistiku je objavio u rubrici "Čudne stvari" da se saobraćajne nezgode najčešće dešavaju ponedjeljkom i petkom.
Kako su naveli, u ovoj rubrici, inspirisanoj popularnom serijom, svake sedmice Republiku Srpsku predstavljaju iz nešto drugačijeg ugla - kroz teme o kojima se manje priča i kroz podatke koje možda niste očekivali.
"Na putevima u Republici Srpskoj u četvrtom tromjesečju 2025. godine dogodilo se 3.736 saobraćajnih nezgoda, a tom prilikom poginulo je 32, a povrijeđeno je 870 lica. Najviše saobraćajnih nezgoda dogodilo se ponedjeljkom, i to 588, te 599 petkom", navode iz Zavoda.
Naveli su samo nekoliko razloga zbog čega se baš na ove dane u sedmici dogodi najviše saobraćajnih nezgoda.
Petkom ljudi voze previše hrabro, a ponedjeljkom previše mehanički i često na 'autopilotu' - i oba obrasca značajno povećavaju rizik od nezgoda",
Košarka
Hit odgovor Jokića: Dijeta? Ne!
"Vozim istu rutu svaki dan, znam ja ovo".
Ističu da povećan broj saobraćajnih nezgoda ponedjeljkom i petkom ima različite, ali podjednako rizične uzroke.
"Dok je petak povezan sa pojačanom euforijom, žurbom i češćom upotrebom alkohola, ponedjeljak je obilježen hroničnim umorom, poremećenim ritmom sna tokom vikenda i naglim psihološkim prelazom sa odmora na radne obaveze", ističu iz Republičkog zavoda za statistiku.
Pojašnjavaju da vozači ponedjeljkom često voze u "autopilot režimu", sa smanjenom pažnjom i sporijim reakcijama, uz istovremeno povećan stres i osjećaj vremenskog pritiska.
"Upravo ta kombinacija umora, rasijanosti i lažnog osjećaja kontrole čini ponedjeljak jednako, ako ne i više, saobraćajno rizičnim od petka", dodaju te poručuju: "Budite oprezni svaki dan".
Svijet
4 h0
Košarka
4 h0
Društvo
5 h0
Gradovi i opštine
5 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu