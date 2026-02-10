Ramo Isak dominira: Za loš rezultat specijalaca FUP-a na takmičenju optužio Dodika

Federalna uprava policije (FUP) završila je na lošem 101. mjestu na prestižnom takmičenju specijalnih jedinica "UAE SWAT Challenge" u Dubaiju, dok je SAJ Republike Srpske trenutno na dobrom 47. mjestu.

Ovi rezultati izazvali su brojne reakcije u javnosti, a federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak ponudio je za N1 objašnjenje koje uključuje bezbjednosne prijetnje, ali i obavještajne igre susjednih država.

Isak je priznao da je rezultat loš, ali tvrdi da u Dubai nije otišla elitna postava, već tim sastavljen "u zadnji čas".

"Nismo smjeli poslati najbolje"

Na pitanje voditeljke kako komentariše činjenicu da su specijalci iz RS-a bili daleko ispred, te da je FUP d‌jelovao nespremno, Isak je odgovorio:

BiH SAJ na 10., FUP 103. mjestu: "Udarili" na Ramu Isaka - "Jači nego FBI"

"Tačno je to. Ljudi su dobili poziv zadnji dan, spisak je pravljen u zadnji čas. Da sam ja sastavljao tim, to bi se radilo pet mjeseci ranije, trenirali bi zajedno. Ovako, sastavljen je tim samo da se ode i prezentuje, jer nam generalno nedostaje policijskih službenika."

Međutim, ključni razlog zašto u Emirate nisu otišli najspremniji specijalci, prema Isakovim riječima, leži u bezbjednosnoj situaciji u zemlji i prijetnjama koje dolaze od Milorada Dodika.

BiH Ramo Isak glumio u reklami, potpisan kao profesor

"Nisu nam najbolji otišli iz Sarajeva zbog Dodika i takvih kao što je on. Nismo ih smjeli poslati. Jer, ako te ljude pošaljemo, ko će sutra odgovoriti u trenutku da bude potrebno? Oni su tu da brane državu", istaknuo je Isak, dodajući da su FUP-ovi timovi ranije u Americi i Turskoj uvijek bili među prva tri.