Logo
Large banner

Starmer pod sve većim pritiskom, ali odbija da ode!

Izvor:

Kurir

10.02.2026

08:41

Komentari:

0
Стармер под све већим притиском, али одбија да оде!
Foto: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Britanski premijer Kir Starmer poručio je sinoć, u jeku afere oko bivšeg ambasadora Pitera Mendelsona, da neće odustati u borbi za politički opstanak, javio je Bi-bi-si.

- Nisam spreman da odustanem - rekao je Starmer svojim laburističkim poslanicima i kolegama sa kojima je razgovarao više od sat vremena, odgovarajući na 44 pitanja prisutnih.

Starmer je ponovio izvinjenje zbog odluke imenovanju lorda Mendelsona za ambasadora u SAD, koji je na imanju Džefrija Epstajna, pokojnog osuđenog seksualnog prestupnika i američkog milionera, uslikan u gaćama.

Uprkos svemu, Starmer je insistirao da ne ide nikuda.

Prema izvještaju Gardijana, Starmer je odbio trenutni izazov za svoju poziciju koji mu je uputio lider laburista u Škotskoj, rekavši poslanicima da "nije spreman da ode" sa vlasti i gurne zemlju u haos.

Starmer je poručio da će ostati posvećen svom planu reformi i vođenju vlade.

Britanska politička scena suočava s pritiscima unutar i izvan Laburističke partije, a Starmer je pod dodatnim pritiskom zbog otkrivenih veza Mendelsona i Epstajna.

Podijeli:

Tag :

Kir Starmer

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Објављен досад невиђени снимак из затвора: Тренутак када је пронађено тијело Џефрија Епстина

Svijet

Objavljen dosad neviđeni snimak iz zatvora: Trenutak kada je pronađeno tijelo Džefrija Epstina

3 h

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Rusiju

3 h

0
Преговори о украјинском сукобу се настављају, предстоји дуг пут

Svijet

Pregovori o ukrajinskom sukobu se nastavljaju, predstoji dug put

4 h

0
Снијег у Јапану

Svijet

Snijeg napravio haos i doveo do jezive tragedije: Umrlo najmanje 46 ljudi

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

47

Sijarto: EU nije zainteresovana za uspjeh pregovora o Ukrajini

11

45

Kuva u PSS: Radojičić nezadovoljan, prijeti napuštanjem Stanivukovića

11

31

Ratnom vojnom invalidu Gojku Mariću uručen građevinski materijal

11

19

Hibridi vukova sve popularniji za kupovinu, stručnjaci upozoravaju: Ne znate s čim imate posla

11

08

Peskov: Moskva uvijek bila zagovornik dijaloga

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner