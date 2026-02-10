Starmer pod sve većim pritiskom, ali odbija da ode!

Britanski premijer Kir Starmer poručio je sinoć, u jeku afere oko bivšeg ambasadora Pitera Mendelsona, da neće odustati u borbi za politički opstanak, javio je Bi-bi-si.

- Nisam spreman da odustanem - rekao je Starmer svojim laburističkim poslanicima i kolegama sa kojima je razgovarao više od sat vremena, odgovarajući na 44 pitanja prisutnih.

Starmer je ponovio izvinjenje zbog odluke imenovanju lorda Mendelsona za ambasadora u SAD, koji je na imanju Džefrija Epstajna, pokojnog osuđenog seksualnog prestupnika i američkog milionera, uslikan u gaćama.

Uprkos svemu, Starmer je insistirao da ne ide nikuda.

Prema izvještaju Gardijana, Starmer je odbio trenutni izazov za svoju poziciju koji mu je uputio lider laburista u Škotskoj, rekavši poslanicima da "nije spreman da ode" sa vlasti i gurne zemlju u haos.

Starmer je poručio da će ostati posvećen svom planu reformi i vođenju vlade.

Britanska politička scena suočava s pritiscima unutar i izvan Laburističke partije, a Starmer je pod dodatnim pritiskom zbog otkrivenih veza Mendelsona i Epstajna.