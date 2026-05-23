Logo
Large banner

Broj žrtava u Kini povećan na 90, Si naredio temeljnu istragu

Autor:

ATV
23.05.2026 11:13

Komentari:

0
Сцена на мјесту спасавања у руднику угља Лиушенју у граду Чангжи, кинеска провинција Шанси, у суботу, 23. маја 2026.
Foto: Tanjug/Cao Yang/Xinhua via AP

Broj žrtava u eksploziji gasa u rudniku uglja u sjevernoj kineskoj provinciji Šansi povećan je na 90, devet rudara se vodi kao nestalo, a rukovodioci kompanije odgovorni za rudnik su privedeni, javlja Sinhua.

Kineski predsjednik Si Đinping naredio je temeljnu istragu uzroka nesreće u rudniku uglja i strogu odgovornost u skladu sa zakonom.

Si je pozvao vlasti da "ne štede napore" u liječenju povrijeđenih i sprovođenju operacija potrage i spasavanja.

Eksplozija gasa dogodila se kasno sinoć u rudniku uglja Ljušenju u okrugu Ćinjuan dok je 247 radnika bilo na dužnosti pod zemljom.

Prema agencijama za upravljanje vanrednim situacijama, spasilačke operacije su u toku, a uzrok incidenta je pod istragom.

Kina je znatno smanjila broj smrtnih slučajeva u rudnicima uglja, često uzrokovanih eksplozijama gasa ili poplavama, od početka 2000-ih kroz strože propise i bezbjednije prakse.

Incident u Ljušenju jedan je od najsmrtonosnijih u Kini u posljednjoj deceniji, piše Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kina

rudnik

Poginuli rudari

rudari zarobljeni

Rudarska nesreća

Eksplozija

Eksplozija u rudniku

Si Đinping

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

српски члан Предсједништва БиХ

Gradovi i opštine

Cvijanović o festivalu i Derventi: Srpska je poslala poruku zajedništva i talenta

1 h

0
Финалне трке у спринту на Свјетском првенству у кајаку и кануу на дивљим водама у кањону Тијесно

Ostali sportovi

SP u kajaku i kanu: Pavle Zdravković za “treptaj oka” ostao bez medalje

1 h

0
Мирослав Јанковић

Banja Luka

Janković o saobraćajnom kolapsu u Banjaluci: Posao je radio neko čija profesija to nije

1 h

0
Бањалучанин Матеј Стрика фудбалер Црвене звезде

Fudbal

Banjalučanin sa 16 godina debitovao za Crvenu zvezdu: Strika asistencijom oduševio Stankovića

1 h

0

Više iz rubrike

Дрон

Svijet

Ruska PVO tokom noći oborila 348 ukrajinskih dronova

2 h

0
Црни петак у Кини: Језива експлозија у руднику угља, најмање 82 страдалих

Svijet

Crni petak u Kini: Jeziva eksplozija u rudniku uglja, najmanje 82 stradalih

3 h

0
Њемачко полицијско возило на улици.

Svijet

Krvav trag vodi do Balkana: Penzioner mučen do smrti, uhapšen i državljanin BiH

4 h

0
Евакуисани због цурења из резервоара фабрике ваздухопловних хемикалија премјештају се у друго склониште након што је Спортско-рекреативни центар Гарден Гроув затворен за ноћ у Гарден Гроуву, Калифорнија, у петак, 22. маја 2026.

Svijet

Opasnost od eksplozije u Kaliforniji: Evakuisano više od 44.000 ljudi

4 h

0

  • Najnovije

12

14

Darko Mladić: Teško stanje generala, gotovo da ne priča - iz UN nema nikakvog odgovora

12

13

Pronađen novi dokaz u slučaju ubistva Aleksandra Nešovića Baje

12

01

Pijane turistkinje upale u kabinu i preuzele kormilo trajekta

12

00

Energo klub: Odgovori na najvažnija energo pitanja

12

00

Poznata pjevačica šokirala tvrdnjom: ''Moj muž je bio sa Milicom Todorović dok sam bila trudna''

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner