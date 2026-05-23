Broj žrtava u Kini povećan na 90, Si naredio temeljnu istragu

Autor:ATV
Komentari:0
Broj žrtava u eksploziji gasa u rudniku uglja u sjevernoj kineskoj provinciji Šansi povećan je na 90, devet rudara se vodi kao nestalo, a rukovodioci kompanije odgovorni za rudnik su privedeni, javlja Sinhua.
Kineski predsjednik Si Đinping naredio je temeljnu istragu uzroka nesreće u rudniku uglja i strogu odgovornost u skladu sa zakonom.
Si je pozvao vlasti da "ne štede napore" u liječenju povrijeđenih i sprovođenju operacija potrage i spasavanja.
Eksplozija gasa dogodila se kasno sinoć u rudniku uglja Ljušenju u okrugu Ćinjuan dok je 247 radnika bilo na dužnosti pod zemljom.
Prema agencijama za upravljanje vanrednim situacijama, spasilačke operacije su u toku, a uzrok incidenta je pod istragom.
Kina je znatno smanjila broj smrtnih slučajeva u rudnicima uglja, često uzrokovanih eksplozijama gasa ili poplavama, od početka 2000-ih kroz strože propise i bezbjednije prakse.
Incident u Ljušenju jedan je od najsmrtonosnijih u Kini u posljednjoj deceniji, piše Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
1 h0
Ostali sportovi
1 h0
Banja Luka
1 h0
Fudbal
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
12
14
12
13
12
01
12
00
12
00
Trenutno na programu