SP u kajaku i kanu: Pavle Zdravković za “treptaj oka” ostao bez medalje

U kanjonu Tijesno u toku su finalne trke u sprintu na Svjetskom prvenstvu u kajaku i kanuu na divljim vodama, a u disciplini C 1 (kanu) Pavle Zdravković, reprezentativac Srbije, za “treptaj oka” je ostao bez medalje.

Pavle je odvezao jednu od najboljih trka u svojoj karijeri, dugo je držao lidersku poziciji sa vremenom 58.42 sekundi, ali je na kraju završio na četvrtoj poziciji.

Bronzana medalja završila je kod Šarla Feriona koji je imao 32 stotinke brže vrijeme od Zdravkovića.

Svjetski šampion postao je Matej Vanek iz Češke Republike, a srebro je osvojio Jaromir Ivanecki iz Slovačke.