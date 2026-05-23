Janković o saobraćajnom kolapsu u Banjaluci: Posao je radio neko čija profesija to nije

Vršilac dužnosti direktora preduzeća "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković izjavio je da su saobraćajne gužve u Banjaluci povećane za 30 do 50 odsto zbog nestručnih rješenja i smanjenja kapaciteta gradskih saobraćajnica, te poručio da je neophodan stručan pristup kako bi se stanje popravilo.

"Govorimo o gradskim saobraćajnicama, gdje smo očekivali da će biti unapređenje saobraćaja. Međutim, nije bilo unapređenje saobraćaja. Bili su neki negativni efekti, manji kapaciteti, loše preusmjeravanje, nestručno, ne prema mojoj procjeni", rekao je Janković potkastu Srne Janković.

On je naveo da se u stručnim krugovima javno govori o tome da su nekvalitetno i nestručno odrađena određena rješenja ili da je radio neko čiji posao to nije.

Kao ilustraciju naveo je da je u Banjaluci saobraćaj preusmjeren sa četiri na tri trake, čime je smanjen kapacitet, što je loše rješenje.

"Prosječna dužina putovanja od tačke `A` do tačke `B` na toj dionici je produžena sa 600 na 1.100 metara", istakao je Janković.

Prema njegovim riječima, takva rješenja dodatno su uticala i na povećanje zagađenja vazduha.

"Svaki taj metar koji dodatno vozilo prođe napravi dodatno zagađenje. Ako rasteretimo i ubrzamo saobraćaj, imaćemo manje zagađenje", kaže Janković.

Govoreći o kružnim raskrsnicama na istočnom tranzitu u Banjaluci, Janković je naveo da kružni tokovi sami po sebi mogu ubrzati saobraćaj, ali samo ako su urađeni na osnovu kvalitetnih analiza i u skladu sa tehničkim propisima.

On je kao poseban problem izdvojio pješački saobraćaj kod kružnog toka kod "Merkatora", navodeći da tehnički propisi ne predviđaju kretanje pješaka u nivou na raskrsnicama sa dvije trake u oba smjera.

Janković je istakao da su "Putevi" sa gradom Banjaluka potpisali sporazum za taj kružni tok, te da je grad bio u obavezi uraditi projektnu dokumentaciju i izabrati izvođača radova, ali da pitanje pješaka nije riješeno na dobar način.

"Taj pješački saobraćaj bi trebao da bude denivelisan. Dakle, ili izdignut iznad kolovoza ili spušten ispod", rekao je Janković.

On je ukazao da je sličan problem i kod kružnog toka kod "Audija", gdje je prvobitno, prema ugovoru sa gradom Banjaluka, bila planirana pasarela ili pothodnik, ali da se kasnije utvrdilo da to Grad nije uvrstio u ugovor.

"Mi tražimo tehnička rješenja kako bi prevazišli taj problem", naveo je Janković.

Pasarela moguće rješenje za veću bezbjednost pješaka na istočnom tranzitu

On je istakao da "Putevi Republike Srpske" već razrađuju rješenja za regulisanje pješačkog saobraćaja na istočnom tranzitu, te izrazio očekivanje da će postojati saradnja sa Gradom Banjaluka u čijoj je nadležnosti to pitanje.

Janković je upozorio da na tom dijelu istočnog tranzita dnevno saobraća 25.000 vozila, zbog čega je neophodno povećati bezbjednost pješaka.

"Svakih šest-sedam mjeseci u toku godine se dešava na tom dijelu saobraćajna nezgoda, konfliktna sa pješakom i vozilom. Pasarelom ili pothodnikom to bi bilo potpuno neutralisano", naveo je Janković.

Novi projekat edukacije o ponašanju u saobraćaju

Govoreći o bezbjednosti saobraćaja u širem kontekstu, Janković je najavio novi projekat edukacije djece i učenika o pravilnom ponašanju u saobraćaju, koji će biti realizovan pred početak školske godine.

On je ukazao da je cilj da najmlađi učesnici u saobraćaju od ranog uzrasta steknu osnovna znanja o bezbjednosti, te ocijenio da se na taj način dugoročno može uticati na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda.

"Sve to neće spriječiti saobraćajne nesreće, ali će sigurno smanjiti njihov broj", naglasio je Janković, dodajući da je neophodna i edukacija vozača, piše Srna.