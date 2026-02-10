Novi tripl-dabl Jokića i novi poraz Denvera, Marej tragičar

Nije lako biti u koži igrača Denver Nagetsa tokom posljednjih desetak dana. Teške utakmice se za ekipu nižu kao na traci, ali je loša forma ostavljena iza u prošlom susretu protiv Čikaga, ipak samo nakratko. Vratio se tim u Kolorado i u svojoj Bol Areni u drami upisao poraz protiv Klivlend Kavalirsa rezultatom 119:117.

Tragičar utakmice bio je Džamal Marej, koji je napravio faul u posljednjoj sekundi meča nad Donovanom Mičelom, koji je iskoristio oba slobodna bacanja za preokret i trijumf, iako je Denver u posljednjem periodu meča imao i dvocifrenu razliku. Džabe i treći tripl-dabl zaredom upisao je Nikola Jokić, nakon izjednačenja i preticanja Oskara Robertsona na vječnoj listi. Ukupno 183. takav učinak u karijeri, kada je regularni dio sezone u pitanju, ostvario je uz nešto manji broj šuteva ka košu, pa je duel završio sa 22 poena (6/12) uz 14 skokova i 11 asistencija.

Trener Dejvid Adelman može biti srećan velikim dijelom ovog meča. Nagetsi su kontrolisali rezultat – ili su vodili ili bili u egalu od uvodnih trenutaka utakmice – ali krajnji ishod je nešto što će mu dugo prolaziti kroz glavu, pogotovo jer za par dana kreće Ol-star pauza.

Imao je Denver i više raspoloženih igrača. U momentima kada je razlika bila pristojna u posljednjoj četvrtini, Jokić je bio tek četvrti strijelac ekipe, ali sve je prosuto kada je bilo najpotrebnije.

Kavsi su utakmicu otvorili serijom 6:0, ali su već tokom prvih dvanaest minuta gubili u više navrata i sa sedam razlike. Nagetsi su se nakratko odlijepili u drugoj dionici na 37:26, ali gosti nisu dozvoljavali da se takva prednost dugo zadrži.

Na poluvremenu je bilo 59:54, a više puta u trećoj dionici i neriješeno, ali Klivlend nikako nije uspijevao da povede – prvi put od niza na startu duela.

Kada je domaćin stekao 103:92 na devet minuta do kraja, navijači su mogli malo i da se opuste, ali je dramatičan finiš ipak ugasio njihove nade.

Na pet minuta do kraja znali smo da ćemo gledati dramu, a Donovan Mičel i Džeret Alen su u posljednjih par minuta posebno dobro sarađivali, što je bio problem za defanzivu Denvera. Trojkom Džejmsa Hardena na 32 sekunde do kraja, i to na izuzetan način, Kavsi su izjednačili rezultat, čime se nova zvijezda tima nagradila za rampu nad Jokićem u napadu ranije, a onda se dogodila već pomenuta situacija i Mičel je sa penala donio slavlje, dok je Jokić u narednom napadu na 0,9 do kraja promašio tešku trojku.

Kristijan Braun i Džulijan Stroter su kod Nagetsa dodali po 20 poena i pet, odnosno šest skokova, dok je Marej imao 17, 11 asistencija i osam uhvaćenih lopti.

Na drugom kraju terena Mičel je briljirao sa 32 poena i 10 dodavanja za koševe, Harden je imao 22, 10 skokova i sedam asistencija, dok je Alen ubacio takođe 22 uz 13 uhvaćenih lopti.

Denver sada na trećem mjestu Zapada ima skor 34-20, ovo im je četvrti poraz u pet utakmica, dok je Klivlend na četvrtoj poziciji Istoka sa 33-21.