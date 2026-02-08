Logo
Kako ovo izgleda lagano: Brutalna partija Nikole Jokića i pobjeda Denvera

08.02.2026

08:05

Foto: Tanjug / AP / Erin Hooley

Košarkaši Denvera slavili su kao gosti u Čikagu (136:120), u meču NBA lige.

Izabranici Dejvida Adelmana su tako prekinuli niz od tri poraza po povratku Nikole Jokića na teren posle povrede.

Upravo je Jokić ostvario impresivan tripl-dabl, postigavši 22 poena, 17 asistencija, 14 skokova, četiri blokade i jednu ukradenu loptu.

Dobro ga je služio šut protekle večeri. Iz igre je imao 7/12, za tri 2/2, a sa linije penala 6/6.

Interesantno, nije bio najefikasniji. Džamal Marej je ubacio 28 poena, uz 11 asistencija, dok je Tim Hardavej zabeležio 23 poena.

Na drugoj strani Matas Buzelis je imao 21 poen i osam skokova, Kolin Sekston 17, dok su po 15 postigli Nik Ričards i Anferni Simons.

Bio je ovo prilično izjednačen meč, pošto su Bulsi u prve tri četvrtine imali i vođstvo, a uoči posljednjeg kvartala i +7.

Ipak, Nagetsi su završnu dionicu otvorili serijom 12:0, ubrzo stekli i dvocifrenu prednost i za domaće, koji su u 4/4 ubacili samo 16 poena, povratka nije bilo.

Denver je treći na tabeli Zapada sa skorom 34-19, dok je Čikago 11. na Istoku sa učinkom 24-29.

Nikola Jokić

NBA

