Košarac: Bošnjaci ne primjećuju realnost multipolarnog svijeta

10.02.2026
Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac istakao je da su bošnjački političari u EU transu i ne primjećuju realnost koja se zove multipolarni svijet.
"Oni i dalje vjeruju briselskom Deda Mrazu, zagovarajući propale politike o tome da je EU jedina adresa", napisao je Košarac na društvenoj mreži "Iks".
