Košarac: Bošnjaci ne primjećuju realnost multipolarnog svijeta

ATV

10.02.2026

20:04

Кошарац: Бошњаци не примјећују реалност мултиполарног свијета

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac istakao je da su bošnjački političari u EU transu i ne primjećuju realnost koja se zove multipolarni svijet.

"Oni i dalje vjeruju briselskom Deda Mrazu, zagovarajući propale politike o tome da je EU jedina adresa", napisao je Košarac na društvenoj mreži "Iks".

Staša Košarac

