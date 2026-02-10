Semberski poljoprivrednici spremni za radove u polju

Pripremni radovi na semberskim njivama u punom jeku. Vremenske prilike optimalne - vrijeme je za prvu prihranu ozimih usjeva. Obilazeći polja pod žitaricama, nadaju se još jednoj rodnoj godini, kažu.

"Najvažnije je đubrivo obezbijediti, to je za dan dva, ja imam nekih 8 hektara pšenice, to je za dva dana gotovo sve i to olako. Posijao sam je na vrijeme i baš je u dobrom stanju, baš sam prekjuče malo obilazio u dobrom je stanju", rekao Savo Jovanović iz Crnjelova.

Kada će se ozimi usjevi prihraniti zavisi od toga kakva je zima bila kao i u kakvom se stanju usjev nalazi. Za dobar rod presudan je i kvalitet đubriva. Pšenica se prvi put prihranjuje krajem februara ili početkom marta, a drugi put pred vlatanje. Sve više proizvođača okreće se i folijarnoj prihrani.

"Kada je u pitanju urea, poslije 15. februara i to može da se baca ovako i tretira i po niskim temperaturama, da traktor rasipač obavlja tretman i po niskim temperaturama kod onih proizvođača gdje nisu kisela zemljišta, a druga prihrana na tim zemljištima koja nisu kisela ide sa kaznom nekih mjesec dana kasnije dok na onim parcelama gdje su kisela zemljišta tu idemo prvi put početak marta kazna, a poslije opet mjesec kasnije opet kazna, mada u posljednje vrijeme sve je više preporuka struke da u fazi cvjetanja ostavimo nekih 10-tak kilograma po dunumu kazna", kazao je agronom Stanko Tadić.

Pšenica je u Semberiji posijana za oko 20 odsto više u odnosu na prošlu godina, a i 500 KM po hektaru podsticaja je motivisao poljoprivrednike. Prihrana jedna od najvažnijih agrotehničkih mjera u poljoprivredi i iako se zbog cijena poljoprivrednici dvoume, stručnjaci savjetuju da je ne izbjegavaju.