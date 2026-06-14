Poznat identitet muškarca ubijenog kod Velike Kladuše

Nakon današnjeg tragičnog događaja u naselju Todorovo u Velikoj Kladuši, poznati su novi detalji o identitetu stradalog i okolnostima pod kojima je pronađeno njegovo tijelo.

Prema najnovijim informacijama koje prenosi RTVUSK, u dvorištu porodične kuće pronađeno je beživotno tijelo Nurije Mahmutovića (30) iz mjesta Čuturići kod Todorovske Slapnice. Na tijelu stradalog muškarca pronađene su prostrelne rane.

Prethodno je portparolka MUP-a Unsko-sanskog kantona, Azra Malkić, potvrdila za Klix.ba da je policija odmah po dojavi uputila patrolu na mjesto događaja.

Mjesto pronalaska tijela je osigurano, a uviđaj su obavili istražitelji Sektora kriminalističke policije.

Dežurni tužilac Tužilaštva USK je slučaj okvalifikovao kao krivično djelo ubistvo, a s ovim djelom se u vezu dovodi mlađi muškarac Benjamin Džaferović (1999) iz Velike Kladuše.

Hronika Ubistvo kod Velike Kladuše: Ovo je Benjamin Džaferović za kojim je raspisana potraga

Za njim je zvanično raspisana policijska potraga i trenutno se nalazi u bjekstvu.

Iz policije USK pozivaju građane da, ukoliko raspolažu bilo kakvim informacijama koje bi mogle biti od koristi u lociranju osumnjičenog Džaferovića ili rasvjetljavanju okolnosti ovog ubistva, te informacije odmah dostave nadležnim organima.

Sve korisne informacije možete javiti direktno policiji ili pozivom na besplatan broj 122.