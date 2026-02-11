Logo
Large banner

Horor kod škole: Prijetio ženi da će je ubiti, pa posegnuo za nožem

Izvor:

Informer

11.02.2026

21:02

Komentari:

0
Хорор код школе: Пријетио жени да ће је убити, па посегнуо за ножем
Foto: Tanjug/AP

Prava drama odigrala se danas u Novom Pazaru kada je muškarac B. Dž. uhapšen nakon što je na ulici, u blizini jedne škole, pred policajcem verbalno prijetio ženi da će je ubiti.

Prema saznanjima policije, osumnjičeni je u jednom trenutku rukom krenuo ka svojoj torbi, što je izazvalo hitnu reakciju prisutnih policajaca koji su spriječili mogući krvavi scenario.

Tokom intervencije povrijeđen je školski policajac koji je zadobio laku tjelesnu povredu lijeve ruke i odmah je zbrinut u Opštoj bolnici u Novom Pazaru.

илу-струја-11012026

Banja Luka

Struje sutra neće biti u više banjalučkih ulica

B. Dž. je, kako se navodi, pružao aktivan otpor prilikom hapšenja, ali su ga policajci savladali i priveli. Naknadnim pregledom njegove torbe pronađen je nož.

Prema dostupnim informacijama, osumnjičeni je i ranije više puta prijavljivan zbog porodičnog nasilja, prenosi Informer.

Podijeli:

Tagovi :

prijetnje

napad

Novi Pazar

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тест личности открива колико сте склони лагању

Zanimljivosti

Test ličnosti otkriva koliko ste skloni laganju

1 h

0
Струја

Banja Luka

Struje sutra neće biti u više banjalučkih ulica

1 h

0
Доналд Трамп и Бењамин Нетанијаху

Svijet

Završen sastanak Trampa i Netanijahua: Evo šta je poručeno

1 h

0
Рукометашице Борца у сјајној форми, циљ напад на титулу

Svijet

Rukometašice Borca u sjajnoj formi, cilj napad na titulu

1 h

0

Više iz rubrike

Радник пао са зграде

Hronika

Radnik poginuo nakon pada sa zgrade u Banjaluci, oglasilo se OJT

3 h

0
Горан Котаран током суђења 2006. године

Hronika

Opasni ubica Goran Kotaran izlazi iz zatvora nakon 20 godina!

4 h

2
Хорор у Крушевцу: Син убио мајку

Hronika

Horor u Kruševcu: Sin ubio majku

4 h

0
Акција "Лан": Заплијењена већа количина дувана, више ухапшених

Hronika

Akcija "Lan": Zaplijenjena veća količina duvana, više uhapšenih

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

36

Cvijanović: Srpska ima institucionalni kapacitet kojem bi mnogi pozavidjeli

21

32

Nesreća na bh. putevima: Ima povrijeđenih

21

30

Preminuo popularni glumac: Svi smo ga gledali u popularnoj seriji

21

20

Iz taksija pravo u pritvor: Pronađeno više kila amfetamina

21

19

Njemačka državljaninu BiH s kriminalnom prošlošću plaća 7.250 evra mjesečno

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner