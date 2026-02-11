Horor kod škole: Prijetio ženi da će je ubiti, pa posegnuo za nožem

Prava drama odigrala se danas u Novom Pazaru kada je muškarac B. Dž. uhapšen nakon što je na ulici, u blizini jedne škole, pred policajcem verbalno prijetio ženi da će je ubiti.

Prema saznanjima policije, osumnjičeni je u jednom trenutku rukom krenuo ka svojoj torbi, što je izazvalo hitnu reakciju prisutnih policajaca koji su spriječili mogući krvavi scenario.

Tokom intervencije povrijeđen je školski policajac koji je zadobio laku tjelesnu povredu lijeve ruke i odmah je zbrinut u Opštoj bolnici u Novom Pazaru.

B. Dž. je, kako se navodi, pružao aktivan otpor prilikom hapšenja, ali su ga policajci savladali i priveli. Naknadnim pregledom njegove torbe pronađen je nož.

Prema dostupnim informacijama, osumnjičeni je i ranije više puta prijavljivan zbog porodičnog nasilja, prenosi Informer.