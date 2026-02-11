Logo
Rukometašice Borca u sjajnoj formi, cilj napad na titulu

ATV

11.02.2026

Gdje su stale krajem prošle godine, rukometašice Borca nastavile su i drugom dijelu sezone Premijer lige BiH.

Nakon deset odigranih kola zauzimaju prvu poziciju na tabeli sa tek jednim porazom i 18 osvojenih bodova. Rezultat je to timske igre, poručuje golaman Dragana Vukosavljević, koja dobrim odbranama čuva leđa svojoj ekipi.

Rukometašice Borca za vikend gostuju uvijek neugodnim Grudama. Međutim tim iz Hercegovine ove sezone ne briljira, pa se Dragana nada nastavku sjajnog niza pobjeda svoje ekipe. Iako podmlađene, osice imaju jasan cilj do kraja sezone.

Na nedavno održanom Svesrpskom kupu u Nišu, Dragani je pripalo individualno priznanje za njajboljeg golmana. Svaka nagrada je kaže podstrek, ali i obaveza da u svakoj utakmici bude još bolja, te da svojoj ekipi pomogne na putu ka titulu.

RK Borac

