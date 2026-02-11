Dara Bubamara na estetske operacije dala bogatstvo, evo koliko je iskeširala

Pjevačica Dara Bubamara nikada nije krila da voli luksuzan život i da ne štedi kada je u pitanju njen fizički izgled. Ona je do sada uradila brojne estetske korekcije, a samo za novi osmijeh iskeširala je nevjerovatnih 18.000 evra.

Dara Bubamara često ističe da je sve stvorila sama, počevši od nule, a danas ponosno uživa u plodovima svog rada. Pored skupocenih automobila i nekretnina, pjevačica je veliku sumu novca izdvojila za estetske zahvate kako bi dovela svoj izgled do savršenstva.

"Često mijenjam silikone"

Dara je uradila brojne korekcije – zategla je lice, sredila nos i više puta korigovala grudi, piše Blic.

Kako navode izvori, pjevačica je za operaciju nosa izdvojila oko 7.000 evra, dok su je korekcije usana koštale 2.500 evra. Ipak, najviše pažnje privlači njen osmijeh za koji je, prema pisanju medija, dala čak 18.000 evra.

Dara je prvi put ugradila silikone prije više od 10 godina, a od tada ih je nekoliko puta mijenjala. Jednom prilikom ih je čak i smanjila, ali danas ponosno nosi veličinu "sedmica". Procjenjuje se da su je svi zahvati na grudima koštali oko 15.000 evra.

– Često mijenjam silikone, prvenstveno zato što to moram da radim. Čujem da me neke kolege ogovaraju, ali mogu samo da pljunu pod prozor. Pratim svjetske trendove, a lažnog morala ima puno više – izjavila je Dara za medije.

Luksuzne nekretnine i vila na Fruškoj gori

Pored ulaganja u ljepotu, Bubamara pametno ulaže i u nekretnine. Trenutno u svom vlasništvu ima četiri stana – luks nekretninu u rodnom Novom Sadu, stan na Dedinju u Beogradu, kao i dva stana koja izdaje. Međutim, tu se ne zaustavlja. Pjevačica planira izgradnju velelepne kuće na Fruškoj gori, a vrednost ovog projekta procjenjuje se na 500.000 evra.