Radnik poginuo nakon pada sa zgrade u Banjaluci, oglasilo se OJT

Radnik Đ.P. (58) iz Banjaluke poginuo je tokom izvođenja građevinskih radova na zgradi u izgradnji, potvrđeno je za ATV u Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci.
"Uviđaj na licu mjesta obavili su policijski službenici i dežurni tužilac. Uviđaju su prisustvovali inspektor zaštite na radu i dežurni mrtvozornik. Tužilac je naložio da se preduzmu sve istražne mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti smrti i naložena je obdukcija tijela, kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti", rekla je portparol OJT Banjaluka Maja Đaković Vidović.
Hronika
Tragedija u Banjaluci: Radnik poginuo na gradilištu
Podsjećamo, nesreća se danas dogodila na gradilištu u ulici Bana dr Todora Lazarevića.
