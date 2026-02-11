Radnik poginuo nakon pada sa zgrade u Banjaluci, oglasilo se OJT

Radnik Đ.P. (58) iz Banjaluke poginuo je tokom izvođenja građevinskih radova na zgradi u izgradnji, potvrđeno je za ATV u Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci.

"Uviđaj na licu mjesta obavili su policijski službenici i dežurni tužilac. Uviđaju su prisustvovali inspektor zaštite na radu i dežurni mrtvozornik. Tužilac je naložio da se preduzmu sve istražne mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti smrti i naložena je obdukcija tijela, kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti", rekla je portparol OJT Banjaluka Maja Đaković Vidović.

Podsjećamo, nesreća se danas dogodila na gradilištu u ulici Bana dr Todora Lazarevića.