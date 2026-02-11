Nesreća na bh. putevima: Ima povrijeđenih

Jedna osoba povrijeđena je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas, 11. februara 2026. godine, u mjestu Hardomilje na području grada Ljubuškog.

Nesreća je prijavljena u 11:40 sati, a na teren su izašli pripadnici Policijske uprave Ljubuški.

U saobraćajnoj nezgodi učestvovao je M.K. (1941.) iz Ljubuškog, koji je upravljao vozilom marke Golf sa bosanskohercegovačkim registarskim oznakama.

Hronika Iz taksija pravo u pritvor: Pronađeno više kila amfetamina

Vozač je tom prilikom zadobio tjelesne povrede, potvrdio je za Bljesak.info portparol Uprave policije MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona Marko Banožić.

Uviđaj na mjestu događaja obavili su policijski službenici Policijske uprave Ljubuški.