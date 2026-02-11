Nesreća na bh. putevima: Ima povrijeđenih

11.02.2026
21:32
Komentari:0
Jedna osoba povrijeđena je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas, 11. februara 2026. godine, u mjestu Hardomilje na području grada Ljubuškog.
Nesreća je prijavljena u 11:40 sati, a na teren su izašli pripadnici Policijske uprave Ljubuški.
U saobraćajnoj nezgodi učestvovao je M.K. (1941.) iz Ljubuškog, koji je upravljao vozilom marke Golf sa bosanskohercegovačkim registarskim oznakama.
Vozač je tom prilikom zadobio tjelesne povrede, potvrdio je za Bljesak.info portparol Uprave policije MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona Marko Banožić.
Uviđaj na mjestu događaja obavili su policijski službenici Policijske uprave Ljubuški.
