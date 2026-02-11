Logo
Large banner

Nesreća na bh. putevima: Ima povrijeđenih

11.02.2026

21:32

Komentari:

0
Несрећа на бх. путевима: Има повријеђених
Foto: Pixabay

Jedna osoba povrijeđena je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas, 11. februara 2026. godine, u mjestu Hardomilje na području grada Ljubuškog.

Nesreća je prijavljena u 11:40 sati, a na teren su izašli pripadnici Policijske uprave Ljubuški.

U saobraćajnoj nezgodi učestvovao je M.K. (1941.) iz Ljubuškog, koji je upravljao vozilom marke Golf sa bosanskohercegovačkim registarskim oznakama.

Taksi

Hronika

Iz taksija pravo u pritvor: Pronađeno više kila amfetamina

Vozač je tom prilikom zadobio tjelesne povrede, potvrdio je za Bljesak.info portparol Uprave policije MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona Marko Banožić.

Uviđaj na mjestu događaja obavili su policijski službenici Policijske uprave Ljubuški.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Ljubuški

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Џејмс Ван Дер Бик

Kultura

Preminuo popularni glumac: Svi smo ga gledali u popularnoj seriji

27 min

0
Из таксија право у притвор: Пронађено више кила амфетамина

Hronika

Iz taksija pravo u pritvor: Pronađeno više kila amfetamina

37 min

0
Њемачка држављанину БиХ с криминалном прошлошћу плаћа 7.250 евра мјесечно

Svijet

Njemačka državljaninu BiH s kriminalnom prošlošću plaća 7.250 evra mjesečno

38 min

0
Умро познати глумац: Издало га срце

Scena

Umro poznati glumac: Izdalo ga srce

47 min

0

Više iz rubrike

Из таксија право у притвор: Пронађено више кила амфетамина

Hronika

Iz taksija pravo u pritvor: Pronađeno više kila amfetamina

37 min

0
Хорор код школе: Пријетио жени да ће је убити, па посегнуо за ножем

Hronika

Horor kod škole: Prijetio ženi da će je ubiti, pa posegnuo za nožem

55 min

0
Радник пао са зграде

Hronika

Radnik poginuo nakon pada sa zgrade u Banjaluci, oglasilo se OJT

3 h

0
Горан Котаран током суђења 2006. године

Hronika

Opasni ubica Goran Kotaran izlazi iz zatvora nakon 20 godina!

4 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

36

Cvijanović: Srpska ima institucionalni kapacitet kojem bi mnogi pozavidjeli

21

32

Nesreća na bh. putevima: Ima povrijeđenih

21

30

Preminuo popularni glumac: Svi smo ga gledali u popularnoj seriji

21

20

Iz taksija pravo u pritvor: Pronađeno više kila amfetamina

21

19

Njemačka državljaninu BiH s kriminalnom prošlošću plaća 7.250 evra mjesečno

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner