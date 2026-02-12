Mirza Hatić pušten na slobodu: Ima zabrane i obaveze

Mirza Hatić, koji je prije dva dana uhapšen zbog ugrožavanja sigurnosti, danas, 12. februara, izlazi na slobodu.

Potvrdio je to za portal "Radiosarajevo.ba" njegov advokat Omar Mehmedbašić.

Kako je rekao, Tužilaštvo KS je tražilo mjere zabrane prilaska osobi koja ga je prijavila, a moraće se redovno javljati policijskim organima.

Dodao je da je savjetovao Hatiću da prihvati prijedlog Tužilaštva KS.

Prema informacijama pomenutog portala, Hatića je prijavio jedan TikToker, nakon čega su nadležni organi reagovali i preduzeli mjere iz svoje nadležnosti.

Hatić je javnosti i policiji poznat po nizu incidenata i krivičnih djela.

U januaru 2016. godine je osuđen na četiri godine i šest mjeseci zatvora zbog krađe i nedozvoljenog držanja oružja, a prije toga je bio hapšen u drugim akcijama u vezi s reketiranjem i iznudama.

Nakon izlaska iz zatvora postao je vrlo aktivan na TikToku, a u septembru 2023. godine je ranjen u pucnjavi na Baščaršiji.