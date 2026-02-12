Logo
Large banner

Mirza Hatić pušten na slobodu: Ima zabrane i obaveze

Izvor:

ATV

12.02.2026

16:57

Komentari:

0
Мирза Хатић пуштен на слободу: Има забране и обавезе

Mirza Hatić, koji je prije dva dana uhapšen zbog ugrožavanja sigurnosti, danas, 12. februara, izlazi na slobodu.

Potvrdio je to za portal "Radiosarajevo.ba" njegov advokat Omar Mehmedbašić.

Kako je rekao, Tužilaštvo KS je tražilo mjere zabrane prilaska osobi koja ga je prijavila, a moraće se redovno javljati policijskim organima.

илу-струја-11012026

Društvo

Od 1. marta nove cijene za priključenje struje

Dodao je da je savjetovao Hatiću da prihvati prijedlog Tužilaštva KS.

Prema informacijama pomenutog portala, Hatića je prijavio jedan TikToker, nakon čega su nadležni organi reagovali i preduzeli mjere iz svoje nadležnosti.

Hatić je javnosti i policiji poznat po nizu incidenata i krivičnih djela.

U januaru 2016. godine je osuđen na četiri godine i šest mjeseci zatvora zbog krađe i nedozvoljenog držanja oružja, a prije toga je bio hapšen u drugim akcijama u vezi s reketiranjem i iznudama.

zlato pixabay

Ekonomija

Srpska leži na zlatu i Srebru: Nalazi na svega 6 metara dubine

Nakon izlaska iz zatvora postao je vrlo aktivan na TikToku, a u septembru 2023. godine je ranjen u pucnjavi na Baščaršiji.

Podijeli:

Tag :

Mirza Hatić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Трамвај искочио из шина у Сарајеву

Hronika

Utvrđen identitet stradale osobe: Život izgubio 23-godišnji mladić

1 h

0
Несрећа у Сарајеву, тренутак када трамвај искаче из шина

Hronika

Snimak trenutka kada tramvaj iskače iz šina: Dramatične scene na ulici

2 h

4
tramvaj iskočio iz šina

Hronika

Oglasilo se Tužilaštvo o tragediji u Sarajevu

2 h

0
Несрећа у Сарајеву

Hronika

U toku izvlačenje tijela nakon stravične nesreće

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

27

Banke upozorile klijente: Možete ostati bez novca

18

18

Vozač tramvaja smrti u stanju šoka prebačen na KCUS: Čeka na ispitivanje psihijatra

18

17

Daju kuću potpuno besplatno, ali ima začkoljica

18

04

Tihi simptomi koji ukazuju na ozbiljnu bolest: Ne ignorišite ih

18

01

Minić poslao poruku pripadnicima SAJ-a

Small banner

Trenutno na programu

15:50

Krvavo cvijeće S02 EP285 (12+)

serijski program

16:40

Vježbajte sa Lidijom

lajfstajl

16:50

Najbolje iz ATV jutra

jutarnji program

17:10

Centar dana

lajfstajl

18:50

Marketing

marketing

19:00

ATV vijesti

informativni program vijesti

19:40

Marketing

marketing

Stanje na graničnim prelazima

Small banner