Nova nesreća u Sarajevu: Saobraćaj otežan u ovom dijelu grada

Izvor:

Avaz

12.02.2026

20:11

Нова несрећа у Сарајеву: Саобраћај отежан у овом дијелу града
Foto: ATV BL

Na Ilidži se večeras dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su se sudarila dva automobila.

Kako je potvrđeno iz MUP-a KS, jedna osoba je povrijeđena i prevezena na Kliniku urgentne medicine u Sarajevu.

лото

Društvo

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 12. kolu PETICE

Stepen povreda još uvijek nije poznat, a na mjestu nesreće su pripadnici MUP-a KS koji vrše uviđaj i utvrđuju okolnosti pod kojima je došlo do nesreće.

Saobraćaj na ovoj dionici se teže odvija, pa se vozačima preporučuje da koriste alternativne puteve.

