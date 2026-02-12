Nova nesreća u Sarajevu: Saobraćaj otežan u ovom dijelu grada

Izvor:
Na Ilidži se večeras dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su se sudarila dva automobila.
Kako je potvrđeno iz MUP-a KS, jedna osoba je povrijeđena i prevezena na Kliniku urgentne medicine u Sarajevu.
Stepen povreda još uvijek nije poznat, a na mjestu nesreće su pripadnici MUP-a KS koji vrše uviđaj i utvrđuju okolnosti pod kojima je došlo do nesreće.
Saobraćaj na ovoj dionici se teže odvija, pa se vozačima preporučuje da koriste alternativne puteve.
