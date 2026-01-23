Orban: Zelenski prešao granicu

Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski prešao je granicu kada je u Davosu kritikovao sve evropske lidere, rekavši da pomoć koja je poslata Kijevu nije dovoljna, kao ni poslato oružje niti privrženost Evrope, istakao je premijer Mađarske Viktor Orban.

"Nema ništa novo u činjenici da je on, kako se približavaju izbori u Mađarskoj, još jednom stavio u svoj fokus mađarsku Vladu i mene lično. Međutim, ono što je bilo iznenađujuće je to što je u svom govoru kritikovao i sve druge evropske lidere", napisao je Orban na "Iksu".

Orban je naglasio da se nije dugo čekalo na odgovor Brisela, pošto je predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen sinoć predstavila plan za razvoj Ukrajine, u kojem su zvaničnici u Briselu prihvatili svaki ukrajinski zahtjev.

Mađarski lider pojasnio je da je planom predviđena dodatna novčana pomoć Kijevu u iznosu od 800 milijardi dolara, kao i ubrzano učlanjenje u EU do sljedeće godine i dalja podrška Ukrajini do 2024. godine.

"Tako stoje stvari. Predsjednik Zelenski je sve pogrešno postavio, ali u Briselu su voljni da plate", napomenuo je Orban.

On je najavio da će Mađarska "imati šta da kaže o tome", jer dolazi peticija na državnom nivou u kojoj Mađari mogu da pošalju jasnu poruku Briselu - da Budimpešta neće plaćati za pomoć Kijevu.