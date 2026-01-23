Trik koji otkriva da li vam treba zamjena kvačila

Ako ste na uzbrdici vozilo se možda neće ni pomjeriti naprijed jer kvačilo više ne vrši tako direktan prenos snage između motora i točkova, jer proklizava, a veliki dio snage motora gubi se pri tom trenju i ne dolazi do točkova.

U ovom slučaju, vrijeme je za servis, jer je pitanje vremena kad uopšte više neće "hvatati".

Generalno, dobro korišćeno kvačilo može izdržati više od 200.000 kilometara, pa čak i 300.000 km, dok ono koja se koristi nepravilno može otkazati i na 100.000. Iz tog razloga i zbog visokih troškova zamjene, isplati se pravilno je koristiti.

Dok je kvačilo novo, ne treba držati stopalo na njoj kad se ne koristi za izmjene i pritom morate pronaći pravu ravnotežu i koordinaciju kako biste ga otpustili i pritisnuli gas bez trzaja. Što su obje papučice kraće pritisnute u isto vrijeme, to bolje.

Loša praksa korišćenja koja skraćuje život ovih komponenti uglavnom je poznata. Najčešći je da počnete da ubrzavate sa još uvijek pritisnutom papučicom kvačila kod kretanja, što je nepoželjna navika koja uzrokuje proklizavanje i prerano trošenje.

Ako imate ikakve sumnje, možete da napravite jednostavan test kako biste se uvjerili u kojem je stanju kvačilo, pogotovo ako vozilo niste pokretali duže vrijeme.

Dok automobilu radi motor i zaustavljen je na ravnoj površini gdje nema saobraćaja, pritisnite papučicu kvačila, ubacite u najvišu brzinu dostupnu manuelnom mjenjaču (petu ili šestu), i naglo otpustite papučicu - sve će odmah biti jasno.

Ako zamjena još nije potrebna, auto bi trebalo da se na mjestu zaustavi. Ako se odmah ne zaustavi, to znači da je lamela kvačila već počela da proklizava i da joj je vijek trajanja pri kraju, što je prvi znak da je vrijeme za zamjenu.

Ovaj trik je dosta koristan i kod kupovine polovnjaka sa manuelnim mjenjačem, pa ga iskoristite