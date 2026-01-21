Ovo su najčešći saobraćajni prekršaji: Kazne su drakonske, a možete i na robiju

Vozači u Srbiji najčešće prave saobraćajne kazne koje se odnose na prekoračenje brzine, nevezivanje pojasa, upotrebu mobilnog telefona i neustupanje prvenstva. Sve saobraćajne kazne tokom 2026. godine biće znatno strožije nego ranije.

Saobraćajne kazne u iznosu od 3.000 do 5.000 dinara u Srbiji se u kidaju, pa će se najčešći prekršaji plaćati znatno više. Pored novčanih kazni, većina prekršaja nosi kaznene poene koji se sabiraju u vozačkoj evidenciji. Ukoliko vozač pređe dozvoljeni broj poena, vozačka dozvola se oduzima.

Ukoliko se dogodi ponavljanje ozbiljnog saobraćajnoj prekršaja, moguće je privremeno ili trajno oduzimanje vozila.

Najčešći prekršaj vozača u Srbiji jeste prekoračenje brzine.

Prekoračenje do 10 kilometara po času, kažnjava se novčanom kaznom od oko 10.000 dinara.

Prekoračenje od 10 do 20 kilometara po času, kažnjava se novčanom kaznom od oko 15 000 dinara.

Prekoračenje od 20 do 30 kilometara po času, kažnjava se novčanom kaznom od oko 20 000 dinara.

Za velike prekršaje brzina, više od nekoliko desetina kilometara po času, pogotovo u naseljenom mjestu, mogu se izricati i dodatne sankcije, kao što su kazneni poeni, privremena zabrana upravljanja vozilom ili čak zatvorska kazna u najtežim slučajevima (u slučaju ekstremnog prekoračenja brzine).

Nevezivanje sigurnosnog pojasa i korišćenje telefona

Drugi na listi učestalosti saobraćajnih prekršaja koje čine vozači u Srbiji jesu nevezivanje sigurnosnog pojasa i korišćenje mobilnog telefona.

Ovi prekršaji bi ubuduće mogli imati najstrože kazne, do 50 000 dinara uz kaznene poene.

Neustupanje prvenstva

Neustupanje prvenstva, najčešće drugom vozilu koje daje migavac na vrhu je liste čestih saobraćajnih prekršaja u Srbiji.

Ovaj saobraćajni prekršaj platićete u iznosu od 6.000 do 20.000 dinara.

Prolazak kroz crveno svjetlo na semaforu

Prolazak kroz crveno svetlo spada u ozbiljnije prekršaje i propisuje se kazna u iznosu od 20.000 do 40.000 dinara (ili zatvor do 30 dana), 6 kaznenih poena i zabrana upravljanja vozilom.

Vožnja pod dejstvom alkohola

Vožnja pod uticajem alkohola takođe je čest prekršaj na putevima u Srbiji.

Ukoliko u organizmu vozača bude uočeno do 0,2 promila alkohola u krvi, procjenjuje se blaga alkoholisanost i kažnjavaju se vozači sa probnom vozačkom dozvolom, infrastrukturi vožnje, vozači u javnom saobraćaju, vozači koji prevoze 8 ili više lica, ili opasne materije, kandidati za polaganje vožnje, lica koja vrše nadzor nad vozačima sa probnom dozvolom.

Od 0,5 do 0,5 promila alkohola u krvi, procjenjuje se kao umjerena alkoholisanost i može rezultirati opomenom ili novčanom kaznom od 10.000 dinara.

Od 0,5 do 0,8 promila alkohola u krvi, procjenjuje se kao srednja alkoholisanost i uključuje novčanu kaznu od 10.000 do 20.000 dinara, 6 kaznenih poena, zabranu upravljanja vozilom 3 mjeseca.

Od 0,8 d 0 1,2 promila alkohola u krvi, procjenjuje se kao visoka alkoholisanost i radi se o ozbiljnom prekršaju koji uključuje novčanu kaznu od 20.000 do 40.000 dinara, 8 kaznenih poena, zabranu upravljanja vozilom 4 mjeseca.

Od 1,2 do 1,6 promila alkohola u krvi, procjenjuje se kao teška alkoholisanost, a od 1,6 do 2,0 promila za veoma tešku. Ova dva prekršaja sa sobom nose novčane kazne od 100.000 do 120.000 dinara ili kazna zatvora do 15 dana, a ako je izazvana saobraćajna nezgoda onda je zaprećena kazna zatvora do 45 dana odnosno novčana kazna od 120.000 do 150.000 dinara.

Takođe, za tešku alkoholisanost predviđeno je 9 kaznenih poena, odnosno 11 ukoliko je izazvana saobraćajna nezgoda, a za veoma tešku alkoholisanost predviđeno je 14 kaznenih poena, odnosno 16 ako je izazvana saobraćajna nezgoda.

Potpuna alkoholisanost zahtjeva više od 2,0 promila alkohola u krvi i upravljanje vozilom u tom stanju naziva se nasilničkom vožnjom. Predviđena je zatvorska kazna od 30 do 60 dana i novčana kazna u iznosu od 120.000 do 140.000 dinara ili kazna rada u javnom interesu sa istom novčanom kaznom, kao i izricanje 15 kaznenih poena i zabrana upravljanja motornim vozilom od najmanje 9 mjeseci.

BiH CIK: Naredba o ponovnom kontrolnom brojanju i otvaranju vreća sa glasačkim materijalom

Ukoliko je u najtežem slučaju izazvana saobraćajna nezgoda, zaprijećene su strože kazne i to zatvor od 45 do 60 dana i novčana kazna od 130.000 do 150.000 dinara, ili rad u javnom interesu i novčana kazna u istom rasponu, kao i izricanje 17 kaznenih poena i zabrana upravljanja motornim vozilom od najmanje 10 mjeseci.

(Informer)