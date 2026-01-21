Ovo su najčešći saobraćajni prekršaji: Kazne su drakonske, a možete i na robiju

Izvor:
Vozači u Srbiji najčešće prave saobraćajne kazne koje se odnose na prekoračenje brzine, nevezivanje pojasa, upotrebu mobilnog telefona i neustupanje prvenstva. Sve saobraćajne kazne tokom 2026. godine biće znatno strožije nego ranije.
Saobraćajne kazne u iznosu od 3.000 do 5.000 dinara u Srbiji se u kidaju, pa će se najčešći prekršaji plaćati znatno više. Pored novčanih kazni, većina prekršaja nosi kaznene poene koji se sabiraju u vozačkoj evidenciji. Ukoliko vozač pređe dozvoljeni broj poena, vozačka dozvola se oduzima.
Ukoliko se dogodi ponavljanje ozbiljnog saobraćajnoj prekršaja, moguće je privremeno ili trajno oduzimanje vozila.
Najčešći prekršaj vozača u Srbiji jeste prekoračenje brzine.
Za velike prekršaje brzina, više od nekoliko desetina kilometara po času, pogotovo u naseljenom mjestu, mogu se izricati i dodatne sankcije, kao što su kazneni poeni, privremena zabrana upravljanja vozilom ili čak zatvorska kazna u najtežim slučajevima (u slučaju ekstremnog prekoračenja brzine).
Drugi na listi učestalosti saobraćajnih prekršaja koje čine vozači u Srbiji jesu nevezivanje sigurnosnog pojasa i korišćenje mobilnog telefona.
Ovi prekršaji bi ubuduće mogli imati najstrože kazne, do 50 000 dinara uz kaznene poene.
Neustupanje prvenstva, najčešće drugom vozilu koje daje migavac na vrhu je liste čestih saobraćajnih prekršaja u Srbiji.
Ovaj saobraćajni prekršaj platićete u iznosu od 6.000 do 20.000 dinara.
Prolazak kroz crveno svetlo spada u ozbiljnije prekršaje i propisuje se kazna u iznosu od 20.000 do 40.000 dinara (ili zatvor do 30 dana), 6 kaznenih poena i zabrana upravljanja vozilom.
Vožnja pod uticajem alkohola takođe je čest prekršaj na putevima u Srbiji.
Ukoliko u organizmu vozača bude uočeno do 0,2 promila alkohola u krvi, procjenjuje se blaga alkoholisanost i kažnjavaju se vozači sa probnom vozačkom dozvolom, infrastrukturi vožnje, vozači u javnom saobraćaju, vozači koji prevoze 8 ili više lica, ili opasne materije, kandidati za polaganje vožnje, lica koja vrše nadzor nad vozačima sa probnom dozvolom.
Takođe, za tešku alkoholisanost predviđeno je 9 kaznenih poena, odnosno 11 ukoliko je izazvana saobraćajna nezgoda, a za veoma tešku alkoholisanost predviđeno je 14 kaznenih poena, odnosno 16 ako je izazvana saobraćajna nezgoda.
Potpuna alkoholisanost zahtjeva više od 2,0 promila alkohola u krvi i upravljanje vozilom u tom stanju naziva se nasilničkom vožnjom. Predviđena je zatvorska kazna od 30 do 60 dana i novčana kazna u iznosu od 120.000 do 140.000 dinara ili kazna rada u javnom interesu sa istom novčanom kaznom, kao i izricanje 15 kaznenih poena i zabrana upravljanja motornim vozilom od najmanje 9 mjeseci.
Ukoliko je u najtežem slučaju izazvana saobraćajna nezgoda, zaprijećene su strože kazne i to zatvor od 45 do 60 dana i novčana kazna od 130.000 do 150.000 dinara, ili rad u javnom interesu i novčana kazna u istom rasponu, kao i izricanje 17 kaznenih poena i zabrana upravljanja motornim vozilom od najmanje 10 mjeseci.
