Jedno dugme nikako ne treba pritiskati dok ste na zaleđenom putu

Hladno vrijeme i niske temperature, poledica i otežani uslovi na putevima glavni su problem ovih dana. Kako se zimski talas nastavlja, sve je važnije podsjetiti se osnovnih pravila bezbjedne vožnje - naročito kada je riječ o zaleđenim i klizavim saobraćajnicama.

Stručnjaci za vožnju upozoravaju da jedna naizgled bezazlena navika može biti izuzetno opasna u zimskim uslovima: korištenje tempomata.

Zdravlje Skriveni otvor u srcu može da promakne: Šta je balon test i kome se preporučuje?

"U takvim uslovima na putu automobil može iznenada da ubrza i prokliza, a dok vozač shvati šta se dešava, već može da bude prekasno", navodi se.

Instruktori iz "Adams Driver Traininga" savjetuju vozačima da u potpunosti izbjegavaju tempomat kada su putevi mokri ili zaleđeni.

"Iako je tempomat veoma praktičan u normalnim uslovima, na zaleđenim putevima može biti izuzetno opasan jer smanjuje vašu sposobnost brzog reagovanja na nagle promjene na kolovozu", istakli su.

Malo dugme koje pravi veliku razliku

Većina ljudi pogrešno koristi ovo dugme u automobilu i time šteti klimi, zdravlju, pa čak i potrošnji goriva.

Zanimljivosti Snimljeno stvorenje koje nije viđeno više od 100 godina

Tempomat je sistem koji omogućava održavanje konstantne brzine bez stalnog pritiskanja papučice gasa. Međutim, upravo to može postati problem kada uslovi na putu zahtijevaju stalna i brza prilagođavanja.

U zimskim uslovima vozač mora imati potpunu kontrolu nad ubrzavanjem i usporavanjem, što je sa uključenim tempomatom znatno otežano, prenosi "AutoBlog".