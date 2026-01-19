Logo
Large banner

Jedno dugme nikako ne treba pritiskati dok ste na zaleđenom putu

19.01.2026

12:20

Komentari:

0
Аутомобил у снијегу
Foto: Egor Kamelev/Pexels

Hladno vrijeme i niske temperature, poledica i otežani uslovi na putevima glavni su problem ovih dana. Kako se zimski talas nastavlja, sve je važnije podsjetiti se osnovnih pravila bezbjedne vožnje - naročito kada je riječ o zaleđenim i klizavim saobraćajnicama.

Stručnjaci za vožnju upozoravaju da jedna naizgled bezazlena navika može biti izuzetno opasna u zimskim uslovima: korištenje tempomata.

Доктор

Zdravlje

Skriveni otvor u srcu može da promakne: Šta je balon test i kome se preporučuje?

"U takvim uslovima na putu automobil može iznenada da ubrza i prokliza, a dok vozač shvati šta se dešava, već može da bude prekasno", navodi se.

Instruktori iz "Adams Driver Traininga" savjetuju vozačima da u potpunosti izbjegavaju tempomat kada su putevi mokri ili zaleđeni.

"Iako je tempomat veoma praktičan u normalnim uslovima, na zaleđenim putevima može biti izuzetno opasan jer smanjuje vašu sposobnost brzog reagovanja na nagle promjene na kolovozu", istakli su.

Malo dugme koje pravi veliku razliku

Većina ljudi pogrešno koristi ovo dugme u automobilu i time šteti klimi, zdravlju, pa čak i potrošnji goriva.

Куна Фишер

Zanimljivosti

Snimljeno stvorenje koje nije viđeno više od 100 godina

Tempomat je sistem koji omogućava održavanje konstantne brzine bez stalnog pritiskanja papučice gasa. Međutim, upravo to može postati problem kada uslovi na putu zahtijevaju stalna i brza prilagođavanja.

U zimskim uslovima vozač mora imati potpunu kontrolu nad ubrzavanjem i usporavanjem, što je sa uključenim tempomatom znatno otežano, prenosi "AutoBlog".

Podijeli:

Tagovi:

Automobil

led

vožnja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Путин добио позив да се прикључи Савјету за мир за Газу

Svijet

Putin dobio poziv da se priključi Savjetu za mir za Gazu

58 min

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

Pucnjava u gradskoj upravi u Češkoj - ima mrtvih i ranjenih

1 h

0
Два момка трче по снијегу

Zdravlje

Trčanje po hladnom vremenu može biti prijatnije nego ljeti: Evo zbog čega

1 h

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Ekonomija

Gd‌je je najskuplje gorivo i kako na listi stoji BiH?

1 h

0

Više iz rubrike

Може ли стакло на аутомобилу да пукне на екстремној хладноћи?

Auto-moto

Može li staklo na automobilu da pukne na ekstremnoj hladnoći?

3 h

0
Шта урадити ако се у аутомобилу осјети мирис бензина?

Auto-moto

Šta uraditi ako se u automobilu osjeti miris benzina?

19 h

0
Како лако можете провјерити има ли воде у гориву које точите

Auto-moto

Kako lako možete provjeriti ima li vode u gorivu koje točite

1 d

0
Ово најчешће уништава турбо на мотору, дешава се током нормалне вожње

Auto-moto

Ovo najčešće uništava turbo na motoru, dešava se tokom normalne vožnje

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

U plivanju za časni krst učestvovao i petogodišnjak

13

07

Cjenovnik crkve zapalio mreže: Naplaćuju oprost

13

01

Najgore snajke na svijetu se rađaju samo u tri znaka horoskopa

12

59

Tjentište eksplodira u julu: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini i Artan Lili prva imena Jelen OK Festa!!

12

56

Isplivali jezivi detalji: Bakić porukom namamljen u šumu, pa likvidiran

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner