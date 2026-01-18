Kako lako možete provjeriti ima li vode u gorivu koje točite

Kada temperature padnu ispod nule, mnogi vozači bi se mogli naći na problemima u u cesti.

Naime, kod posljednjih minusa mnogi vozači su se na društvenim mrežama požalili da im se gorivo smrzavalo na niskim temperaturama, a sličan scenarij bismo mogli vid‌jeti opet.

"Je li se i vama smrznuo dizel na ovim minusima? Radi se o dva kamiona koja točimo isključivo na jednoj pumpi. Jedan je nedavno bio na servisu gd‌je je zamijenjen filter goriva, tako da nije do toga. Ne čudi me što štede na kvaliteti goriva, ali ne staviti aditiv protiv smrzavanja je stvarno dno dna", postavio je pitanje jedan korisnik na društvenim mrežama.

Prometni stručnjak Željko Marušić navodi da se gorivo nikako nije smjelo smrznuti ako su temperature bile do minus 15 te da to upućuje na prisutnost vode u gorivu.

Takođe objašnjava da se prisutnost vode u gorivu može vrlo jednostavno provjeriti.

Test s vodom u gorivu

Dodaje da takav test može napraviti svako.

"Ako sumnjamo da nas na nekoj pumpi varaju, to svaki čovjek može provjeriti. Stavi se boca goriva u zamrzivač, a nakon smrzavanja gorivo se izlije u drugu posudu. Ako na dnu ostane zaleđena voda, zna se da je netko ulijevao vodu u gorivo".

Građanima savjetuje da prilikom točenja goriva koriste novije benzinske pumpe jer to najčešće znači da su uređaji i spremnici noviji, da se radi o visokofrekventnim pumpama te da obrate pažnju na to kako motor pali i radi u leru, kaže Marušić dodajući da se kvaliteta goriva na hrvatskim pumpama znatno popravila posljednjih godina, ali problem sa zaleđenim gorivom pokazuje da i dalje postoje propusti.

Stručnjaci upozoravaju da zimski uslovi mogu biti izuzetnozahtjevni za dizelske motore, no uz nekoliko pametnih navika moguće je izbjeći kvarove i osigurati pouzdan rad strojeva tokom cijele sezone. Stručnjaci iz Perkinsa upozoravaju da je priprema za hladno vrijeme ključna, naročito kada temperature padnu duboko ispod nule.

Zavise o visokoj temperaturi kompresije

Za razliku od benzinskih motora, dizelski motori zavise o visokoj temperaturi kompresije kako bi došlo do paljenja goriva. Upravo zato hladno vrijeme znatno otežava njihovo pokretanje. Na primjer, pokretanje dizelskog motora na temperaturi od –17 °C čak je pet puta teže nego pri ugodnih 26 °C. Razlozi su višestruki – od zgušnjavanja goriva, hladnih stijenki cilindara pa sve do smanjenog kapaciteta akumulatora.

Jedan od najvećih izazova u zimskim mjesecima je dizelsko gorivo koje se na niskim temperaturama može zgusnuti ili "želirati". Zbog toga se preporučuje korištenje zimskih mješavina dizela koje su posebno prilagođene hladnim uslovima.

Važno je i pravilno skladištenje goriva. Spremnici bi trebali biti puni, jer manja količina zraka znači i manju mogućnost stvaranja kondenzacije. Gorivo je najbolje čuvati u temperaturno kontrolisanim prostorima, a filter goriva treba redovito ispuštati, idealno na kraju radnog dana, kako bi se spriječilo nakupljanje vode. Upravo je filter goriva najčešće mjesto na kojem dolazi do smrzavanja.

Smanjuje rizik od smrzavanja

Stručnjaci savjetuju zamjenu filtera goriva prije nego što nastupe ozbiljni minusi. Time se smanjuje rizik od smrzavanja i izbjegava neugodan posao zamjene u hladnim uslovima. Preporučuje se i imati rezervne filtre pri ruci jer je, u praksi, često lakše zamijeniti smrznuti filter nego ga pokušavati odmrznuti.

Zimi je posebno važno koristiti motorno ulje odgovarajuće viskoznosti. Lakša ulja omogućuju bolju podmazanost pri hladnom startu, što je ključno jer hladan motor zahtijeva dodatnu zaštitu u prvim trenucima rada. Ipak, upozorava se da se ne smije koristiti ulje lakše od onoga koje preporučuje proizvođač, jer to može smanjiti zaštitu motora pri višim radnim temperaturama.

Rashladni sistem takođe zahtijeva posebnu pažnju. Smjesu rashladne tekućine potrebno je redovno provjeravati hidrometrom jer glikol u njoj ima ključnu ulogu – ne isparava i snižava tačku smrzavanja. Dodavanje obične vode strogo se ne preporučuje, jer zamrzavanje vode u motoru ili hladnjaku može uzrokovati ozbiljna oštećenja.

Opasnost od prehlađivanja motora

Kod modernih dizelskih strojeva važno je pratiti i sistem za tekućinu za obradu ispušnih plinova (DEF). DEF sadrži oko 50 posto vode i smrzava se na niskim temperaturama, zbog čega ga ne treba skladištiti ispod točke smrzavanja. Ipak, nema razloga za zabrinutost ako se DEF nalazi u spremniku stroja – sustav automatski koristi rashladnu tekućinu motora kako bi ga odmrznuo kada se motor zagrije.

Takođe upozorava na opasnost od prehlađivanja motora, koje može nastati zbog dugotrajnog rada u praznom hodu ili prekomjernog protoka hladnog vazduha. Gd‌je god je moguće, strojeve bi trebalo parkirati na zaklonjenim mjestima. U ekstremnim zimskim uslovima preporučuje se korištenje grijača bloka motora ili grijača akumulatora.

Upotreba startnog spreja dopuštena je isključivo ako motor ima tvornički ugrađen sistem koji precizno kontroliše količinu sredstva. Nekontrolisano raspršivanje startnog spreja u usis zraka nosi visok rizik od požara ili čak eksplozije.

Posebnu pažnju treba posvetiti akumulatorima. Nakon ljetnih vrućina, koje podstiču koroziju i isparavanje elektrolita, dodatno opterećenje pri zimskim startovima često je presudno i može dovesti do otkaza baterije, piše Dnevno.hr.