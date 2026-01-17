Ovo najčešće uništava turbo na motoru, dešava se tokom normalne vožnje

Turbo punjač je danas gotovo standard. Atmosferski benzinski motori postali su izuzetak, a čak i mali gradski automobili koriste turbo kako bi dobili više snage uz manju potrošnju.

Izuzetak su rijetki modeli, poput nekih koje i dalje nudi Mazda, ali većina savremenih motora oslanja se upravo na turbopunjač.

Problem je što se turbo često kvari bez ikakvog „divljanja“ za volanom. Naprotiv, u velikom broju slučajeva strada tokom sasvim normalne svakodnevne upotrebe, zbog navika koje vozači ponavljaju godinama, nesvjesni posljedica.

Jedna od najčešćih grešaka je naglo ubrzavanje odmah nakon startovanja hladnog motora. U tom trenutku ulje je gusto, sporo cirkuliše i ne dolazi dovoljno brzo do turbo punjača. A upravo tada rotor turbine može da se okreće desetinama hiljada obrtaja u minuti. Bez stabilnog uljnog filma dolazi do mikroskopskog trošenja koje se ne primijeti odmah, ali se vremenom pretvara u zazor osovine i curenje ulja u usis.

Pod‌jednako loša navika je gašenje motora odmah nakon dinamične vožnje. Turbo je tada ekstremno zagrijan, ali ulje prestaje da cirkuliše čim se motor ugasi. To dovodi do pregrijavanja ulja u ležajevima i stvaranja naslaga koje narušavaju podmazivanje. Posljedice se ne vide odmah, ali se vremenom turbo bukvalno „guši“ iznutra.

Posebno osjetljiva tačka je kvalitet ulja i servisni intervali. Turbo ne trpi zapuštene zamjene ulja niti pogrešnu specifikaciju. Staro ulje gubi sposobnost podmazivanja, skuplja nečistoće i povećava trenje u ležajevima. Nedovoljno podmazivanje je jedan od glavnih razloga preranog kvara turbo punjača kod modernih motora visokog opterećenja.

Tu je i često zanemarena stavka, filter vazduha. Loše postavljen ili zaprljan filter može da propusti sitne čestice koje pri visokim obrtajima oštećuju lopatice kompresora. Čak i minimalna oštećenja stvaraju neravnotežu, vibracije i ubrzano trošenje ležajeva. Vozač to najčešće primijeti tek kada snaga padne ili se pojave čudni zvuci.

Štedljiva vožnja

Zanimljivo je da i pretjerano "štedljiva" vožnja može da bude problem. Dugotrajna vožnja na vrlo niskim obrtajima, uz naglo pritiskanje gasa, stvara udarna opterećenja, nagle skokove pritiska i temperature. Vremenom to dovodi do zamora materijala i kraćeg vijeka trajanja turbo punjača.

Dodatni rizik predstavljaju i tehnički problemi koji ne daju jasne simptome. Propuštanje tlačnih crijeva, neispravan regulator pritiska, zapušen EGR ventil ili kvar na upravljanju turbinom mogu da natjeraju turbo da radi van optimalnih uslova, bez jasnog upozorenja vozaču.

Važno je razumjeti jednu stvar. Turbo punjač nije krhka komponenta i može da traje veoma dugo. U najvećem broju slučajeva ne otkazuje zbog konstrukcije, već zato što ga na to primoravaju loše navike koje se ponavljaju iz dana u dan.

Malo strpljenja nakon paljenja, kratko hlađenje poslije opterećenja, kvalitetno ulje i osnovna tehnička briga mogu produžiti vijek turbo punjača za desetine hiljada kilometara. I to bez ikakvih komplikovanih zahvata, prenosi Telegraf.