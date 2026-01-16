Logo
Ovo su najpouzdaniji polovnjaci koje možete naći

16.01.2026

20:51

Komentari:

0
Foto: ATV

Kupovina polovnog automobila sa budžetom do 4.000 evra i dalje je najčešći izbor među vozačima u Srbiji. Iako je riječ o vozilima starijim od deset, pa i petnaest godina, pravilnim izborom moguće je pronaći automobil koji će nuditi razumnu potrošnju, prihvatljive troškove održavanja i dovoljno pouzdanosti za svakodnevnu vožnju.

Analiza domaćih oglasa pokazuje da se u ovom cjenovnom rangu najčešće pojavljuju modeli evropskih proizvođača, ali i da među njima ima i gradskih automobila i onih pogodnih za porodicu.

Šta realno može da se kupi za 4.000 evra?

Za ovaj budžet kupci najčešće biraju automobile proizvedene između 2005. i 2012. godine, sa kilometražom većom od 180.000 kilometara. Stručnjaci savjetuju da se kupovina obavi uz proveru servisne istorije, po mogućstvu uz pomoć automehaničara, jer je stanje vozila daleko važnije od godišta ili marke.

Volksvagen Polo – provjereni gradski automobil

Jedan od najzastupljenijih modela na tržištu polovnjaka je Volksvagen Polo. U oglasima se mogu pronaći primjerci iz perioda od 2006. do 2011. godine, najčešće sa benzinskim motorima 1.2 i 1.4 ili dizel varijantom 1.9 TDI. Polo je poznat po umjerenoj potrošnji i solidnoj izdržljivosti, ali kupci treba da obrate pažnju na realnu kilometražu i stanje vješanja.

Opel Korsa – mali troškovi, velika dostupnost dijelova

Opel Korsa je čest izbor onih koji traže jeftin automobil za gradsku i prigradsku vožnju. Modeli iz 2008–2013. godine mogu se pronaći u okviru budžeta, a prednost Korse su niski troškovi održavanja i velika dostupnost rezervnih dijelova. Najčešće se preporučuju benzinski motori zbog jednostavnije mehanike.

Fiat Grande Punto – povoljan i štedljiv

Grande Punto se često ističe kao jedan od najpovoljnijih automobila u ovom cjenovnom rangu. Primjerci proizvedeni između 2009. i 2012. godine, sa motorima 1.2 benzin ili 1.3 Multijet, nude malu potrošnju i pristupačne servise. Iako enterijer nije najkvalitetniji, mnogi vozači ga biraju zbog povoljnog odnosa cijene i dobijenog.

Dacia Logan – izbor za porodicu

Za one kojima je potreban veći prtljažnik i više prostora na zadnjim sjedištima, Dacia Logan se nameće kao racionalno rješenje. U cjenovnom rangu do 4.000 evra dostupni su primjerci oko 2010. godišta, često sa većom kilometražom. Logan nudi jednostavnu tehniku i jeftino održavanje, ali i skromniji nivo opreme.

Volksvagen Golf Plus – udobnost na dužim relacijama

Iako rijeđe, na tržištu se mogu pronaći i modeli poput Golf Plus-a, najčešće sa 1.9 TDI motorom. Ovi automobili nude više prostora i komfora, ali zahtijevaju detaljnu provjeru zbog potencijalno skupih popravki i često vraćene kilometraže.

Savjet za kupce

Stručnjaci savjetuju da se pri kupovini polovnog automobila u ovom cjenovnom rangu ne vodi računa samo o marki, već prvenstveno o stanju vozila. Redovno održavan automobil sa većom kilometražom često je bolji izbor od „mlađeg“ vozila sa nepoznatom istorijom.

Uz pažljiv izbor i detaljnu proveru, budžet do 4.000 evra i dalje može biti dovoljan za pouzdan automobil koji će bez većih problema služiti u svakodnevnoj vožnji, prenosi Bizportal.

Polovni automobili

Komentari (0)
