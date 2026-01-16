Drugi čovek: Misterija iza kamera

Izvor:
ATV
16.01.2026
20:45
'Drugi čovek' je jugoslovenski film iz 1988. godine u režiji i prema scenariju Milana Živkovića.
Priča prati američkog glumca Olivera, koji dolazi u Jugoslaviju da odigra ulogu u američko-jugoslovenskom filmu 'Drugi čovek' i tada saznaje da je reditelj filma na misteriozan način ubijen. U isto vreme otkriva da je ubijeni reditelj bio upleten u međunarodnu trgovinu belim robljem.
'Drugi čovek' subota u 21 čas i 30 minuta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
20
56
20
51
20
45
20
40
20
34
Trenutno na programu