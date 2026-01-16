Logo
Drugi čovek: Misterija iza kamera

Izvor:

ATV

16.01.2026

20:45

Други човек: Мистерија иза камера

'Drugi čovek' je jugoslovenski film iz 1988. godine u režiji i prema scenariju Milana Živkovića.

Priča prati američkog glumca Olivera, koji dolazi u Jugoslaviju da odigra ulogu u američko-jugoslovenskom filmu 'Drugi čovek' i tada saznaje da je reditelj filma na misteriozan način ubijen. U isto vreme otkriva da je ubijeni reditelj bio upleten u međunarodnu trgovinu belim robljem.

'Drugi čovek' subota u 21 čas i 30 minuta.

