Drugi čovek: Misterija iza kamera

'Drugi čovek' je jugoslovenski film iz 1988. godine u režiji i prema scenariju Milana Živkovića.

Priča prati američkog glumca Olivera, koji dolazi u Jugoslaviju da odigra ulogu u američko-jugoslovenskom filmu 'Drugi čovek' i tada saznaje da je reditelj filma na misteriozan način ubijen. U isto vreme otkriva da je ubijeni reditelj bio upleten u međunarodnu trgovinu belim robljem. 'Drugi čovek' subota u 21 čas i 30 minuta.

