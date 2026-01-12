Čuveni automehaničar upozorio sve vozače: "Ne pravite ovu grešku zimi, uništiće vam motor"

Poznati američki automehaničar i jutjuber Skoti Kilmer, čiji kanal prati više od 6,4 miliona ljudi, uputio je ozbiljno upozorenje svim vlasnicima benzinskih i dizel automobila.

Prema njegovim riječima, jedna česta zimska greška u održavanju vozila može izazvati ozbiljna i skupa oštećenja motora.

Voda u rashladnom sistemu može biti kobna

Kilmer ističe da mnogi vozači u rashladni sistem sipaju običnu vodu umjesto antifriza, vjerujući da to ne predstavlja problem. Ipak, ovakva praksa može biti izuzetno rizična, posebno kada temperature padnu ispod nule.

– Iako voda može efikasno odvoditi toplotu, antifriz ima ključnu ulogu u zaštiti motora. Sprječava smrzavanje, štiti od kavitacije i smanjuje rizik od trajnih oštećenja – objašnjava Kilmer i navodi primjer vlasnika "toyote" čiji je motor potpuno uništen jer je prethodni vlasnik koristio samo vodu, a novi vlasnik to nije uočio na vrijeme.

Prava mješavina je ključna

Stručnjak naglašava da idealno rješenje nije ni sama voda, ni čisti antifriz, već pravilna mješavina.

– U većini slučajeva optimalan odnos je 50:50. Takva kombinacija štiti motor i pri niskim i pri visokim temperaturama – savjetuje Kilmer.

Slično upozorenje dolazi i sa portala BookMyGarage, koji podsjeća vozače da voda iz slavine može sadržati minerale koji dugoročno oštećuju rashladni sistem. Osim toga, voda mrzne na 0°C i ključa na 100°C, dok motor tokom normalne vožnje može lako dostići ove temperature.

Posljedice korišćenja pogrešne tečnosti

Stručnjaci napominju da pogrešan izbor rashladne tečnosti povećava rizik od smrzavanja hladnjaka zimi, ali i od pregrevanja motora ljeti. Antifriz, snižavajući tačku smrzavanja i podižući tačku ključanja, štiti motor čak i kada vozilo stoji ugašeno.

Poruka je jasna:

– Štednja na antifrizu može se vrlo brzo pretvoriti u veliki i skup kvar, naročito tokom zimskih mjesec – zaključuje Kilmer.