Težak sudar na zaobilaznici: Dijelovi automobila rasuti po putu

Na zaobilaznici u Novom Pazaru večeras oko 19 časova dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička vozila, "škoda oktavija" i "audi 80".

Prema prvim informacijama sa lica mjesta, u sudaru ima povrijeđenih osoba, a stepen njihovih povreda za sada nije zvanično saopšten.

Sudar je bio snažan – jedno vozilo je završilo uz zaštitnu ogradu, dok su dijelovi automobila rasuti po kolovozu. Na mjesto nesreće brzo su stigle ekipe policije, vatrogasaca i Hitne pomoći, koje su povrijeđene zbrinule i prevezle u Opštu bolnicu u Novom Pazaru.

Saobraćaj na ovom dijelu zaobilaznice bio je privremeno obustavljen, a vozila su preusmjeravana alternativnim pravcima dok je trajao uviđaj.

Policija je obavila detaljan pregled mjesta nesreće, a uzroci sudara biće poznati nakon završetka istrage.