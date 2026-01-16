Avio-prevoznici pozvani da izbjegavaju iranski vazdušni prostor

Evropska agencija za bezbjednost vazduhoplovstva /EASA/ pozvala je avio-kompanije da izbjegavaju letove u iranskom vazdušnom prostoru.

"Prisustvo i moguća upotreba širokog spektra oružja i sistema protivvazdušne odbrane /PVO/, u kombinaciji sa nepredvidivim državnim odgovorima stvara visok rizik za civilne letove na svim visinama i nivoima leta", navodi se u saopštenju.

EASA je ukazala na stalne tenzije i potencijal za vojnu akciju SAD, zbog čega je iranska PVO stavljena u stanje pojačane pripravnosti.

Agencija navodi da postoji povećana vjerovatnoća da se dogodi pogrešna identifikacija unutar iranskog vazdušnog prostora.