Avio-prevoznici pozvani da izbjegavaju iranski vazdušni prostor

Izvor:

SRNA

16.01.2026

20:15

Авио-превозници позвани да избјегавају ирански ваздушни простор
Foto: Pixabay

Evropska agencija za bezbjednost vazduhoplovstva /EASA/ pozvala je avio-kompanije da izbjegavaju letove u iranskom vazdušnom prostoru.

"Prisustvo i moguća upotreba širokog spektra oružja i sistema protivvazdušne odbrane /PVO/, u kombinaciji sa nepredvidivim državnim odgovorima stvara visok rizik za civilne letove na svim visinama i nivoima leta", navodi se u saopštenju.

илу-лутрија-лото-19092025

Region

Slavonac osvojio 356.000 evra na lutriji: Promijenio sam taktiku

EASA je ukazala na stalne tenzije i potencijal za vojnu akciju SAD, zbog čega je iranska PVO stavljena u stanje pojačane pripravnosti.

Agencija navodi da postoji povećana vjerovatnoća da se dogodi pogrešna identifikacija unutar iranskog vazdušnog prostora.

Iran

avion

