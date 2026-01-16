Gas u Evropi prvi put skuplji od 450 dolara za hiljadu kubika

Berzanske cijene gasa u Evropi prvi put od juna premašile su 450 dolara za hiljadu kubnih metara, proizlazi iz podataka sa trgovanja.

Naime, jutros je cijena gasa iznosila 411,8 dolara da bi nešto prije zatvaranja cijena skočila do rekordnih 450,5 dolara, što je za 13,1 odsto skuplje nego prethodnog dana.

Kako se navodi, posljednji put su cijene gasa na berzi premašile nivo od 450 dolara 23. juna 2025. godine.

Prosječna cijena gasnih fjučersa prošle godine neznatno je premašila 420 dolara, što je gotovo devet odsto više nego godinu ranije.

Najviše vrijednosti cijene gasa zabilježene su 2021–2022. godine, tako stabilno visoki nivoi nisu viđeni od 1996, odnosno tokom cjelokupne istorije funkcionisanja gasnih habova u Evropi.

Istorijski rekord od 3.892 dolara zabilježen je početkom proljeća 2022. godine.