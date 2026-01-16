Logo
Large banner

Kanada zabila prst u oko Trampu: Postigli sporazum sa Kinom!

Izvor:

Agencije/AP

16.01.2026

11:05

Komentari:

0
Канада забила прст у око Трампу: Постигли споразум са Кином!
Foto: Tanjug / AP / Sean Kilpatrick

Premijer Kanade Mark Karni saopštio je da je tokom njegove posjete Kini postignut dogovor o smanjenju carina na uvoz kineskih električnih vozila, u zamjenu za niže carine na kanadske poljoprivredne proizvode.

Karni je rekao da Otava očekuje da će Peking do marta smanjiti carine na sjeme uljane repice na 15 odsto. Takođe, kanadski jastozi, rakovi i grašak više neće biti predmet carinskih nameta.

Zauzvrat, Kanada će dozvoliti uvoz do 49.000 kineskih električnih vozila na svoje tržište, po carinskoj stopi od 6,1 odsto.

Sporazum je postignut samo nekoliko sati nakon što se Karni tokom posjete Pekingu sastao sa predsjednikom Si Đinpingom, čime je okončan višegodišnji trgovinski spor započet u vrijeme kada je prethodna liberalna vlada uvela carine na električna vozila kako bi zaštitila kanadski automobilski sektor.

„Ovo su bili istorijski i produktivni dani. Moramo razumjeti razlike između Kanade i drugih zemalja i usmjeriti naše napore na saradnju tamo gdje postoji usklađenost“, rekao je Karni.

Kanada je, pod bivšim premijerom Džastinom Trudoom, Karnijevim prethodnikom, slijedila primjer Sjedinjenih Američkih Država uvodeći carine od 100 odsto na električna vozila iz Kine, kao i 25 odsto na čelik i aluminijum, piše AP.

Kina je na to odgovorila uvođenjem carina od 100 odsto na kanadsko ulje i sačmu uljane repice, te 25 odsto na svinjetinu i morske plodove. Prošlog avgusta uvela je i carinu od 75,8 odsto na sjeme uljane repice.

Kombinovane uvozne carine praktično su zatvorile kinesko tržište za kanadsku uljanu repicu, saopštila je jedna industrijska grupa. Ukupno gledano, kineski uvoz iz Kanade pao je prošle godine za 10,4 odsto, na 41,7 milijardi dolara, prema podacima kineske trgovinske statistike.

Podijeli:

Tagovi:

Kanada

ekonomija

Kina

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бијела кућа била спаљена: Рат који је Америка изгубила, а хвали се побједом

Svijet

Bijela kuća bila spaljena: Rat koji je Amerika izgubila, a hvali se pobjedom

1 mj

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Rusija raskida vojne sporazume sa Kanadom, Francuskom i Portugalijom

1 mj

1
Доста вам је БиХ? Ова европска земља нуди 80.000 евра да се преселите код њих

Zanimljivosti

Dosta vam je BiH? Ova evropska zemlja nudi 80.000 evra da se preselite kod njih

2 mj

0
Репер запалио ватру: Био сам у вези са Џастином Трудоом

Scena

Reper zapalio vatru: Bio sam u vezi sa Džastinom Trudoom

2 mj

0

Više iz rubrike

Све више пажње на услове рада: "Tropic Малопродаја" увела два слободна дана седмично

Ekonomija

Sve više pažnje na uslove rada: "Tropic Maloprodaja" uvela dva slobodna dana sedmično

2 h

2
Све стаје 26. јануара: Возачи камиона најавили блокаду 14 граничних прелаза према ЕУ

Ekonomija

Sve staje 26. januara: Vozači kamiona najavili blokadu 14 graničnih prelaza prema EU

4 h

0
Ђокић: Концесија наредног четвртка прелази на РиТЕ "Угљевик"

Ekonomija

Đokić: Koncesija narednog četvrtka prelazi na RiTE "Ugljevik"

19 h

0
Ђокић одржао састанак са управом предузећа РиТЕ Угљевик

Ekonomija

Đokić održao sastanak sa upravom preduzeća RiTE Ugljevik

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

07

Generacija Z sve češće daje otkaz: Evo koliko se prosječno zadrže na jednom radnom mjestu

11

59

Orban: Klađenje lidera EU na pobjedu Ukrajine nad Rusijom se neće isplatiti

11

55

Uvođenje kvota na izvoz gvožđa i čelika u Srbiju: Spoljnotrgovinska komora traži hitnu reakciju

11

53

Dino Skorup ponovo u dresu FK Borac

11

52

CIK: Pravo posmatranja na ponovljenim izborima imaju samo već akreditovani posmatrači

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner