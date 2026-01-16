Kanada zabila prst u oko Trampu: Postigli sporazum sa Kinom!

Premijer Kanade Mark Karni saopštio je da je tokom njegove posjete Kini postignut dogovor o smanjenju carina na uvoz kineskih električnih vozila, u zamjenu za niže carine na kanadske poljoprivredne proizvode.

Karni je rekao da Otava očekuje da će Peking do marta smanjiti carine na sjeme uljane repice na 15 odsto. Takođe, kanadski jastozi, rakovi i grašak više neće biti predmet carinskih nameta.

Zauzvrat, Kanada će dozvoliti uvoz do 49.000 kineskih električnih vozila na svoje tržište, po carinskoj stopi od 6,1 odsto.

Sporazum je postignut samo nekoliko sati nakon što se Karni tokom posjete Pekingu sastao sa predsjednikom Si Đinpingom, čime je okončan višegodišnji trgovinski spor započet u vrijeme kada je prethodna liberalna vlada uvela carine na električna vozila kako bi zaštitila kanadski automobilski sektor.

„Ovo su bili istorijski i produktivni dani. Moramo razumjeti razlike između Kanade i drugih zemalja i usmjeriti naše napore na saradnju tamo gdje postoji usklađenost“, rekao je Karni.

Kanada je, pod bivšim premijerom Džastinom Trudoom, Karnijevim prethodnikom, slijedila primjer Sjedinjenih Američkih Država uvodeći carine od 100 odsto na električna vozila iz Kine, kao i 25 odsto na čelik i aluminijum, piše AP.

Kina je na to odgovorila uvođenjem carina od 100 odsto na kanadsko ulje i sačmu uljane repice, te 25 odsto na svinjetinu i morske plodove. Prošlog avgusta uvela je i carinu od 75,8 odsto na sjeme uljane repice.

Kombinovane uvozne carine praktično su zatvorile kinesko tržište za kanadsku uljanu repicu, saopštila je jedna industrijska grupa. Ukupno gledano, kineski uvoz iz Kanade pao je prošle godine za 10,4 odsto, na 41,7 milijardi dolara, prema podacima kineske trgovinske statistike.